Cảnh tượng nghẹt thở tại xứ tỷ dân vào đúng ngày 1/10

Ngày 1/10, kỳ nghỉ Quốc khánh kết hợp Trung thu kéo dài 8 ngày liên tiếp tại Trung Quốc chính thức bắt đầu đã tạo nên "làn sóng" di chuyển khắp các thành phố của đất nước tỷ dân. Theo kế hoạch vận tải đường sắt được khởi động từ ngày 29/9, các đơn vị liên quan đang tăng cường mọi biện pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc, trong ngày 29/9, tổng cộng ghi nhận 12,904 triệu lượt khách. Ngày 30/9, con số này đã tăng lên 18,4 triệu lượt, với 2.002 chuyến tàu khách được bố trí tăng cường. Ngày 1/10 sẽ là đỉnh điểm của lượng khách di chuyển bằng đường sắt trong kỳ nghỉ.

Ga tàu Hồng Kiều, Thượng Hải, ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Nhu cầu đi lại bằng hàng không tại Trung Quốc cũng tăng mạnh. Ngày 30/9, sân bay Quốc tế Thủ đo Bắc Kinh và sân bay Đại Hưng đón lượng hành khách cao điểm, phục vụ khoảng 220.000 lượt khách và gần 1.300 chuyến bay trong ngày. Trong toàn kỳ nghỉ, hai sân bay này dự kiến vận chuyển tổng cộng hơn 2,97 triệu lượt hành khách.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, tổng lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trong kỳ nghỉ Quốc khánh - Trung thu năm nay dự kiến đạt 19,2 triệu lượt, thiết lập kỷ lục lịch sử cùng kỳ.

Tàu điện tại Tây An sáng ngày 1/10

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo, trong 8 ngày nghỉ lễ, lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc toàn quốc trung bình sẽ vượt 62 triệu lượt/ngày, trong đó xe con chiếm khoảng 56,5 triệu lượt, chiếm gần 90% tổng lưu lượng. Tỷ lệ di chuyển bằng ô tô cá nhân dự kiến cao, cho thấy xu hướng tự lái và du lịch gia đình vẫn là lựa chọn phổ biến.

Dữ liệu phân tích cho thấy, từ chiều 30/9, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng dần, đạt đỉnh vào khoảng 19h và duy trì đến nửa đêm. Ngày đầu kỳ nghỉ, 1/10, lưu lượng xe dự kiến đạt đỉnh cao nhất vào khoảng 11h trưa.

Kỳ nghỉ Quốc khánh - Trung thu năm nay tại Trung Quốc được đánh giá là một trong những kỳ nghỉ “nóng” nhất về di chuyển tại Trung Quốc trong nhiều năm gần đây, với lượng hành khách và phương tiện tăng mạnh trên toàn bộ hệ thống vận tải đường sắt, hàng không và đường bộ.

Nguồn: CCTV