Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu?

Lần đóng cửa mới nhất hiện nay

Trước lần đóng cửa mới nhất hiện nay, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương, tức 11 giờ Việt Nam), các nhà lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ liên tục đổ lỗi qua lại vì không thông qua dự luật nhằm cung cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ.

Một phần chính phủ Mỹ hiện đã đóng cửa vào ngày 1-10, ngày đầu tiên của năm tài chính 2026 của chính phủ Mỹ, khiến hàng ngàn nhân viên liên bang - từ NASA cho đến các công viên quốc gia – phải nghỉ việc tạm thời và hàng loạt dịch vụ sẽ bị gián đoạn. Các tòa án liên bang cũng đóng cửa và các khoản tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ bị trì hoãn.

Dù đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả hai viện của quốc hội Mỹ nhưng một biện pháp tạm thời để giữ chính phủ mở cửa cần ít nhất 60/100 phiếu thuận tại thượng viện, đồng nghĩa với việc phải có sự ủng hộ từ một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries - cả hai đều là thành viên đảng Dân chủ đến từ bang New York - đã từ chối dự luật tạm thời, yêu cầu rằng bất kỳ đạo luật nào cũng phải đảo ngược các khoản cắt giảm gần đây của đảng Cộng hòa đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe.