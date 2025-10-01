Phát hiện điều kỳ lạ trên bầu trời Trung Quốc

Vào tối ngày 29/9, người dân tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã chứng kiến một hiện tượng kỳ ảo trên trời: những dải sáng rực rỡ như những vết nứt của bầu trời.

Ngay sau khi hiện tượng lạ xuất hiện, cộng đồng mạng đã lan truyền những hình ảnh về các dải sáng có màu vàng đỏ và pha lẫn những sắc màu của cầu vồng, tạo ra một khung cảnh huyền ảo và đầy mê hoặc. Những dải sáng này như những dải lụa óng ánh bí ẩn, được mô tả như là "khe nứt của bầu trời" hay "rãnh ánh sáng vàng".

Thông tin từ các chuyên gia hàng không vụ trụ cho biết, những dải sáng này thực chất là kết quả của sự phản chiếu và tán xạ ánh sáng mặt trời qua các hạt băng và hạt phân tử do động cơ tên lửa tạo ra khi phóng vệ tinh. Chúng ta đang nói về hiện tượng "twilight effect", một hiện tượng quang học phức tạp xảy ra khi hạt mịn từ khí thải của tên lửa hoặc đạn đạo phản chiếu ánh sáng mặt trời trong các điều kiện ánh sáng đặc biệt.

Phó giáo sư Guo Yujie từ Đại học Hàng không và Hàng không Vũ trụ Nam Kinh đã giải thích, các hạt này khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, sẽ tạo ra hiện tượng tán xạ Mie và gây ra hiệu ứng cầu vồng đắm say lòng người. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của người dân địa phương, mà còn thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng khoa học và hàng không vũ trụ.

Cụ thể, tên lửa mang theo "một mũi tên đôi sao" đã được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây An. Khi các hạt khí thải từ động cơ tên lửa tiếp xúc với không khí lạnh ở độ cao, chúng ngưng tụ và tạo thành hạt băng hoặc hạt sương mù, từ đó phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra hiệu ứng lộng lẫy trên bầu trời.

Với một phạm vi phủ sóng rộng lớn có thể lên tới hàng trăm kilômét, những dải sáng màu sắc này không chỉ tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục, mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ không ngừng của công nghệ phóng vệ tinh và nghiên cứu không gian của Trung Quốc.

Cảnh tượng kỳ diệu trên bầu trời đã cho thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ và sự tương tác của nó với công nghệ nhân loại. Khi ánh sáng của mặt trời và công nghệ hàng không vụ trụ gặp nhau, chúng tạo nên những hiện tượng tự nhiên đáng kinh ngạc, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục khám phá và hiểu biết về không gian xung quanh chúng ta.

