Sự thật sau đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 huy hoàng: 53.000 người, hơn 1.000 "tên lửa" cho một nhiệm vụ đặc biệt - "chế ngự bầu trời"

Tham vọng “chế ngự bầu trời”

Trong quá trình hiện đại hoá đất nước, Trung Quốc vẫn luôn quyết tâm học cách “chế ngự bầu trời”. Điều này đặc biệt được thể hiện trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008.

Vào thời điểm đó, Văn phòng Điều tiết Thời tiết Trung Quốc sở hữu gần 53.000 nhân viên, một lực lượng hùng hậu hơn cả quân số trong… truyện tranh X-Men hay những hành tinh trong Star Trek. Chính phủ còn dự định nâng cơ quan này thành một bộ độc lập, với kho “vũ khí” bao gồm máy bay, hàng nghìn bệ phóng tên lửa và pháo phòng không.

Theo ông Zhang Qiang, Cục trưởng cơ quan phụ trách, công nghệ gieo mây và phân tán mưa vào thời điểm đó mới chỉ ở mức thử nghiệm, nhưng Bắc Kinh tin rằng, điều này hoàn toàn có thể khiến mưa rơi trước khi các đám mây tiến vào thành phố.

Trung Quốc cho biết đã từng thành công trong một số sự kiện, như lễ hội gấu trúc ở Tứ Xuyên và lấy cảm hứng từ Olympic Moscow 1980, khi Liên Xô tuyên bố nhờ công nghệ gieo mây mà cả kỳ Thế vận hội diễn ra dưới bầu trời nắng đẹp.

Để triển khai, hàng chục nghìn người đã được huy động bán thời gian thành “người bắn mây”. Họ được trang bị pháo và bệ phóng đặt trên các đồi cao, chờ lệnh từ trụ sở Bắc Kinh để nạp đạn chứa bạc iodua và khai hỏa. Mỗi lần bắn, họ nhận được 50 nhân dân tệ (khoảng 184.000 đồng)

Bạc iodua vốn được nhà khoa học Bernard Vonnegut (Mỹ) phát hiện từ năm 1946, sau này từng bị sử dụng cho mục đích quân sự. Tuy còn nhiều hoài nghi từ giới khoa học quốc tế, Trung Quốc khẳng định mục tiêu khi đó chỉ là dùng sức mạnh để phục vụ những điều tốt đẹp, cụ thể là bảo đảm một bầu trời quang đãng cho Olympic Bắc Kinh.

Phóng hơn 1.000 tên lửa xua mưa cho lễ khai mạc Olympic

Sáng 9/8/2008, Đài khí tượng Bắc Kinh xác nhận thành phố đã tiến hành đợt bắn xua mưa lớn nhất tính đến thời điểm đó để bảo đảm thời tiết thuận lợi cho lễ khai mạc Thế vận hội Olympic lần thứ 29 tại sân vận động Quốc gia (Sân vận động Tổ chim).

Trong khoảng thời gian từ 16h đến 23h39 ngày 8/8, lực lượng phòng chống thời tiết đã phóng tổng cộng 1.104 quả rocket từ 21 điểm khác nhau, nhằm chặn một dải mây mưa tiến về trung tâm thành phố.

Ông Guo Hu, Giám đốc Cục Khí tượng Bắc Kinh, cho biết: “Với điều kiện độ ẩm lên tới 90%, chỉ một bất ổn nhỏ cũng có thể gây mưa, thậm chí sấm sét. Việc phóng rocket đã giúp giải tỏa nguy cơ này.”

Trước đó, đạo diễn trưởng Trương Nghệ Mưu thừa nhận mưa là mối đe dọa lớn nhất cho buổi lễ. Lúc 21h35, cảnh báo thời tiết màu vàng (mức nghiêm trọng thứ ba) đã được phát đi, dự báo mưa dông sẽ đổ xuống nội đô trong vòng một giờ. Nhưng nhờ loạt bắn rocket, mưa đã bị đẩy lùi. Nhờ vậy, bầu trời trên sân vận động Quốc gia vẫn quang đãng suốt 4 giờ trình diễn, mang đến màn khai mạc rực rỡ được hàng tỷ khán giả toàn cầu theo dõi.

Trong khi Bắc Kinh thoát khỏi mưa, các khu vực lân cận phải hứng chịu lượng mưa lớn. Thành phố Bảo Định (Hà Bắc) ghi nhận 100 mm mưa trong đêm 8/8, còn quận Phòng Sơn (Bắc Kinh) đo được 25 mm.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng công nghệ xua mưa trực tiếp cho một sự kiện tầm cỡ quốc tế, đánh dấu bước ngoặt trong tham vọng “điều khiển thời tiết” để phục vụ hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

