Bé gái 5 tuổi bị nghẹn đến tử vong khi ăn chuối, bố mẹ đòi người hàng xóm đã cho em quả chuối bồi thường 2,7 tỷ đồng: Tòa phán quyết thế nào?

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2015, một bi kịch đã xảy ra tại Quảng Đông (Trung Quốc) với tình tiết hi hữu. Một bé gái 5 tuổi tên Tiểu Lạc đã được hàng xóm là ông Sử cho quả chuối. Sau đó cô bé đã chia sẻ nó với bạn thân của mình là Tiểu Lệ. Không ngờ Tiểu Lệ đã bị sặc chuối trong quá trình nuốt, dẫn đến tử vong.

Sau sự việc này, cha mẹ của Tiểu Lệ đã kiện ông hàng xóm họ Sử cùng gia đình Tiểu Lạc, người đã chia sẻ chuối, yêu cầu họ chịu trách nhiệm bồi thường về cái chết của con họ và đòi một khoản tiền lên đến 730 nghìn NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng). Vậy tòa án đã xử lý vụ này như thế nào?

Cái chết éo le của bé gái

Được biết, Tiểu Lệ sinh ra trong một gia đình bình thường tại Quảng Đông, cha mẹ cô bé đều làm việc tại nhà máy và thường xuyên phải nhờ ông ngoại chăm sóc. Do cô bé rất năng động từ nhỏ, Tiểu Lệ đặc biệt thích được ông ngoại dẫn đến khu vườn rau mà ông trồng để chơi. Cô bé năm nay chỉ mới 5 tuổi và chưa đến tuổi đi học, cha mẹ Tiểu Lệ cảm thấy không nên kìm hãm tính cách tự nhiên của con gái, hầu như không bao giờ cấm đoán cô bé làm bất cứ điều gì quá đáng.

Tại vườn rau của ông ngoại, Tiểu Lệ đã gặp Tiểu Lạc, một bé gái có hoàn cảnh tương tự. Hai bé nhanh chóng trở nên thân thiết. Do Tiểu Lạc hiếm khi đến khu vườn, Tiểu Lệ thường dẫn dắt bạn chơi khắp nơi, và tình bạn giữa họ ngày càng sâu đậm.

Vào ngày xảy ra sự việc, khi Tiểu Lệ lại đến chơi cùng Tiểu Lạc, cô bé được bạn tặng cho hai quả chuối. Tiểu Lạc nói rằng đây là quà từ ông hàng xóm và cha mẹ cô bé từ nhỏ đã dạy cô phải chia sẻ những món ngon với bạn bè. Với tư cách là bạn thân nhất của Tiểu Lạc, Tiểu Lệ tự nhiên nhận được hai quả chuối to nhất.

Hai bạn chơi đến khoảng 11 giờ sáng, Tiểu Lệ cảm thấy đói và ăn một quả chuối. Vì ông ngoại của Tiểu Lệ hôm nay bận rộn với công việc ở vườn rau nên bữa trưa chưa kịp chuẩn bị. Tiểu Lệ chịu đói cho đến khoảng 2 giờ chiều, lúc này do chơi đùa mất sức nên cô bé nghỉ ngơi và nhớ ra mình còn một quả chuối chưa ăn. Cô bé liền lấy quả chuối còn lại và cùng Tiểu Lạc đến chỗ râm mát ở vườn rau của ông ngoại Tiểu Lạc để ăn.

Ảnh minh họa

Ông ngoại của Tiểu Lạc biết cháu mình và Tiểu Lệ rất thân thiết, khi thấy Tiểu Lệ đến đã hỏi thăm và sau đó tiếp tục công việc trong vườn rau. Do bụng đói, Tiểu Lệ nhanh chóng bóc vỏ và nuốt chửng một miếng chuối lớn, má cô bé lập tức phồng lên.

Lúc này, Tiểu Lạc cũng bắt đầu ăn chuối và tiếp tục trò chuyện với Tiểu Lệ. Tiểu Lệ đang bận trả lời không chú ý đến việc nhai kỹ, nhanh chóng nuốt miếng chuối xuống. Sau khi nói vài lời, cô bé lại tiếp tục nuốt một miếng chuối lớn. Trong khi đó, Tiểu Lạc không hề biết gì về hành động nuốt nhanh của bạn, cho đến khi cô bé không nghe thấy tiếng nói từ Tiểu Lệ, quay đầu lại thì thấy bạn đã gục xuống, mặt tím tái, miệng sùi bọt mép.

Lúc này, Tiểu Lệ đã không ngừng run rẩy, mắt tròn, họng phát ra tiếng khò khè. Còn Tiểu Lạc bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ, khóc lóc kêu gọi ông ngoại. Ông ngoại của Tiểu Lệ cũng nhanh chóng phát hiện có điều không ổn và vội vã chạy đến.

Khi thấy tình trạng của Tiểu Lệ, họ ban đầu nghĩ rằng có thể chuối chứa độc tố, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã lấy ra từ miệng Tiểu Lệ một miếng chuối đường kính khoảng 5 cm, còn dính máu, và kết luận rằng cô bé bị sặc do nuốt nhanh khiến chuối chặn ở đường thở.

Mặc dù đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng Tiểu Lệ vẫn là một đứa trẻ nhỏ, cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, khả năng chống chịu với bệnh tật kém và chỉ trong vài phút đã không thể qua khỏi.

Hàng xóm cho chuối bị đòi tiền tỷ bồi thường

Cha mẹ Tiểu Lệ đau đớn tột cùng khi biết tin con gái qua đời, và khi biết nguyên nhân là do ăn chuối, họ đã kiện ông Sử - người đã tặng chuối cho Tiểu Lạc, cùng Tiểu Lạc và gia đình cô bé, yêu cầu một khoản tiền bồi thường 730 nghìn NDT.

Luật pháp Trung Quốc quy định rằng "người thực hiện hành động gây tổn thương cho quyền lợi dân sự của người khác do lỗi của mình phải chịu trách nhiệm." Trong trường hợp này, khi ông Sử tặng chuối, không có bất kỳ nguy hiểm nào từ chuối và nó không chứa độc tố, có thể được tiêu thụ bình thường. Phản ứng của ông ngoại Tiểu Lạc cũng cho thấy ông không nghĩ rằng việc cháu gái nhận chuối từ người hàng xóm là không đúng đắn.

Ông Sử và Tiểu Lạc có mối quan hệ tặng và nhận quà tốt đẹp, và hành động của ông Sử là nhằm thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hòa thuận, không thể dự đoán rằng Tiểu Lạc sẽ chia sẻ chuối cho Tiểu Lệ ăn và không cần chịu trách nhiệm bồi thường. Tiểu Lạc, người chia sẻ chuối, không có hành vi cố ý gây hại, chỉ là hành động thân thiện giữa bạn bè và cô bé còn quá nhỏ để có thể nhận thức bất kỳ rủi ro nào.

Ảnh minh họa

Ông ngoại của Tiểu Lạc, người lớn duy nhất trong sự việc, dù thấy cháu gái và Tiểu Lệ ăn chuối nhưng không can ngăn, vì Tiểu Lệ 5 tuổi đã có khả năng ăn một mình và Tiểu Lạc thậm chí còn nhỏ hơn cũng không nhận được lời cảnh báo từ ông. Điều này cho thấy ông ngoại Tiểu Lạc tin rằng trẻ em ở độ tuổi này có thể ăn chuối. Hơn nữa, Tiểu Lệ đã ăn chuối vào buổi sáng mà không có vấn đề gì, điều này càng khiến ông ngoại Tiểu Lạc tin rằng Tiểu Lệ có thể ăn chuối bình thường, không cần phải nhắc nhở về an toàn, và không thể cho rằng ông có lỗi trong cái chết của Tiểu Lệ.

Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu kiện tụng của gia đình Tiểu Lệ. Thực tế, nguyên nhân chính của cái chết thương tâm của Tiểu Lệ là do cô bé nuốt quá nhanh mà không nhai kỹ, khiến chuối mắc kẹt trong cổ họng và dẫn đến tử vong. Đây là một vụ việc đáng tiếc và không thể đòi hỏi truy cứu trách nhiệm từ bất kỳ ai khác.

Nguồn: Sohu