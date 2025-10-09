Nữ giáo sư lỡ tin đoạt giải Nobel Y học vì tưởng cuộc gọi rác

GS Mary Brunkow. (Ảnh: AP)

Rạng sáng hôm đó, phóng viên ảnh Lindsey Wasson của AP tại Seattle nhận được cuộc gọi báo tin có 2 người đoạt giải Nobel sống gần đó nên đã vội vã đến nhà của GS Brunkow để ghi lại phản ứng của bà.

Wasson tình cờ trở thành người đầu tiên báo tin cho bà và chồng bà.

Wasson cho biết, cô thức dậy lúc 2g40 sáng và nhận được cuộc gọi từ trợ lý giám đốc thông báo có một vài người đoạt giải Nobel có địa chỉ ở Seattle, gồm nhà khoa học Fred Ramsdell và GS Brunkow.

Khi Wasson gõ cửa nhà GS Brunkow, con chó của họ đã sủa và đánh thức ông Ross Colquhoun - chồng của bà Brunkow. Ông Wasson đã báo tin này cho vợ của mình.

"Khi tôi nói với Mary rằng bà ấy đã thắng, bà ấy nói, 'Đừng có lố bịch thế chứ'", ông Ross Colquhoun kể lại, trước khi họ vỡ òa vì vui mừng.

Bà Brunkow tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh học phân tử và tế bào tại Đại học Washington, có bằng thạc sĩ và tiến sĩ ngành Sinh học phân tử tại Đại học Princeton.

Bà là quản lý chương trình cấp cao tại Viện Sinh học hệ thống, trụ sở tại Seattle, trong hơn 16 năm. ISB là một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về ung thư, lão hóa, bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính và các vấn đề sức khỏe khác.

Không chỉ bà Brunkow bất ngờ, ông Fred Ramsdell – người cùng đoạt giải Nobel Y học 2025 – cũng nhận được tin muộn, vì ủy ban giải thưởng không thể liên lạc khi ông đang có chuyến đi chơi.

Ngày 6/10, TS Ramsdell đang đi du lịch bụi, lái xe qua công viên quốc gia Yellowstone cùng vợ và 2 chú chó. Ông để điện thoại ở chế độ máy bay như những lần khác khi đi chơi với gia đình.

Vài giờ sau, khi họ lái xe qua một thị trấn nhỏ, vợ ông hét lên khi điện thoại tràn ngập thông báo. Bà nói với ông rằng ông vừa giành giải Nobel Y học, cùng với GS Brunkow và GS Shimon Sakaguchi.

Kiểm tra điện thoại, họ đếm được 200 tin nhắn thông báo về tin tức quan trọng này.

Cuối ngày hôm đó, ông Ramsdell lái xe đến một khách sạn ở Montana để kết nối wi-fi và gọi điện cho bạn bè và đồng nghiệp.

Ông cho biết ông rất ngạc nhiên và kinh ngạc khi nhận được giải thưởng, nhưng ông không định thay đổi thói quen sử dụng điện thoại, điều mà ông cho là quan trọng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.