Nhà khoa học vừa đạt giải Nobel Y sinh mãi mới biết mình chiến thắng vì đang bận “cân bằng cuộc sống” ở vùng núi hẻo lánh

Trên chuyến đi "detox số" ở vùng núi tây nước Mỹ, nhà khoa học Fred Ramsdell đã giật mình khi vợ ông, Laura O'Neill, bất ngờ la lên. Ông lo lắng rằng cô có thể đã nhìn thấy một con gấu grizzly, nhưng thực tế lại là một điều bất ngờ tuyệt vời hơn - ông đã giành được giải Nobel Y học.

Ủy ban Nobel đã không thể liên lạc được với nhà miễn dịch học này, vì điện thoại của ông đang ở chế độ máy bay khi ông đang trên một chuyến đi leo núi và cắm trại, nhưng cuối cùng họ đã liên lạc được với cặp đôi vào sáng sớm thứ Ba (7/10) theo giờ Thụy Điển.

"Khi đó họ vẫn đang ở ngoài hoang dã và nơi đó có rất nhiều gấu grizzly, vì vậy ông ấy rất lo lắng khi vợ ông la lên," Tổng thư ký của Ủy ban Nobel, Thomas Perlmann, cho biết. "May mắn thay, đó là giải Nobel. Ông ấy rất hạnh phúc và phấn khích và hoàn toàn không mong đợi giải thưởng này."

Sau khi cả thế giới đã biết 1 ngày, nhà khoa học Fred Ramsdell mới biết mình đạt giải Nobel

Perlmann nói rằng Ramsdell và vợ ông đã trở về khách sạn khi họ dừng lại để sửa chữa xe hơi của họ. Đó là khoảnh khắc vợ ông bật điện thoại di động và thấy hàng tá tin nhắn chúc mừng.

Phát biểu với tờ New York Times từ một khách sạn ở Montana sau đó vào thứ Ba, Ramsdell nói rằng ông "chắc chắn không mong đợi giành giải Nobel". Cặp đôi đã có một chuyến đi dài ba tuần băng qua các dãy núi Idaho, Wyoming và Montana. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó," ông nói.

Ramsdell đã chia sẻ giải thưởng danh giá năm 2025 với Mary Brunkow của Viện Sinh học Hệ thống tại Seattle và Shimon Sakaguchi của Đại học Osaka tại Nhật Bản về những phát hiện liên quan đến chức năng của hệ miễn dịch. Họ sẽ nhận được giải thưởng trị giá 11 triệu Krona Thụy Điển (khoảng 30 tỷ đồng).

Giải thưởng vinh danh một phát hiện cơ bản liên quan đến tế bào T, một thành phần quan trọng trong hệ miễn dịch. Tế bào T là một loại tế bào bạch cầu, được sản xuất trong tủy xương, giúp đánh dấu vi khuẩn xâm nhập và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm trùng hoặc tế bào ung thư. Chúng thường được gọi là "bảo vệ an ninh".

Vào thời điểm thông báo ban đầu vào thứ Hai (6/10), Perlmann tiết lộ rằng ông chỉ liên lạc được với Sakaguchi. "Chúng tôi có số điện thoại của họ, nhưng chúng có lẽ đang ở chế độ im lặng," ông nói. Brunkow sau đó đã được liên lạc, nhưng Ramsdell, 64 tuổi, vẫn không thể liên lạc được.

Người phát ngôn từ phòng thí nghiệm của Ramsdell tại San Francisco, Sonoma Biotherapeutics, sau đó vào thứ Hai cho biết ông đang "sống cuộc sống tốt nhất của mình" và đang "xa lánh thế giới kỹ thuật số".

Trong khi đó, Jeffrey Bluestone, bạn của Ramsdell và đồng sáng lập phòng thí nghiệm, cho biết ông đã "cố gắng liên lạc với ông ấy" nhưng nghĩ rằng "có thể ông ấy đang đi bộ đường dài".

3 nhà khoa học giành giải Nobel Y sinh năm 2025

Việc liên lạc với những người đoạt giải Nobel trên khắp thế giới vẫn luôn gặp những trục trặc. Nhạc sĩ Bob Dylan đã không biết về giải Nobel văn học của mình năm 2016 trong nhiều ngày, trong khi giải Nobel Y sinh năm 2011 được công bố xong mọi người mới phát hiện ra rằng một trong những người đoạt giải đã qua đời vài ngày trước đó.

Năm 2020, Ủy ban Nobel cũng gặp khó khăn tương tự với những người đoạt giải Nobel Kinh tế. Khi điện thoại của Bob Wilson reo lên giữa đêm tại Stanford, ông đã rút phích cắm ra, vì vậy ủy ban đã phải gọi cho vợ ông thay vào đó.

Khi ủy ban không thể liên lạc với người đoạt giải cùng ông là Paul Milgrom, Wilson đã phải đi và đánh thức ông dậy. Hình ảnh từ camera an ninh của Milgrom ghi lại khoảnh khắc ông được thông báo về chiến thắng Nobel của mình, ông đã phản ứng: "Hả, tôi đã đoạt giải? Wow."

Nguồn: The Guardian