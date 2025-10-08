“Năm thảm họa gấu” của Nhật Bản

Năm 2025 của Nhật Bản ghi dấu một thực tế đáng quan ngại: số vụ tấn công gấu đã khiến 7 người thiệt mạng, một con số chưa từng có trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2023, khi có 6 trường hợp tử vong được báo cáo, con số này lại tăng lên đến mức đáng báo động như vậy.

Thông tin này vừa được Bộ Môi trường Nhật Bản xác nhận, đồng thời cảnh báo về tình hình an ninh ngày càng trở nên phức tạp do sự hiện diện của gấu gần các khu vực dân cư.

Theo thống kê, số vụ thương vong do gấu tấn công, bao gồm cả những trường hợp bị thương, đang có xu hướng tăng nhanh. Tính từ tháng Tư đến tháng Tám, đã có tổng cộng 69 trường hợp thương vong được ghi nhận, một con số không quá chênh lệch so với 71 trường hợp của cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình này, các chuyên gia đang kêu gọi người dân phải hết sức cảnh giác. Phó giáo sư Kiyoshi Yamauchi, thuộc Đại học Iwate, nhấn mạnh: "Quan ngại lớn nhất là việc ngày càng có nhiều gấu trở nên phụ thuộc vào khu vực có người sinh sống, trong đó có cả những chú gấu trẻ học được cách dễ dàng tìm thức ăn tại những nơi này." Ông cũng khuyến cáo mọi người cần áp dụng các biện pháp tự vệ như đảm bảo cửa sổ cửa ra vào được khóa kín và hạn chế ra ngoài vào ban đêm.

Gấu hoang chạy xuống núi kiếm ăn ngày càng nhiều, chính phủ Nhật Bản phải đưa ra cảnh báo

Không chỉ có vậy, việc gấu tấn công trong khu vực có người sinh sống cũng đã chiếm tới 51.6% tổng số vụ tấn công từ tháng Tư đến tháng Tám, tăng cao so với tỷ lệ 37.7% của năm 2023. Điều này cho thấy sự di chuyển của gấu từ khu vực rừng núi đến nơi ở của con người đang trở nên phổ biến hơn.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể xuất phát từ việc thiếu thức ăn cho gấu trong rừng, nhất là vào mùa thu. Thu hoạch kém quả sồi, nguồn thức ăn chính của gấu, là một yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng thương vong gần đây. Theo thống kê của NHK, một số tỉnh từ đông bắc đến tây Nhật Bản dự báo "mùa thu thu hoạch kém" đối với cây sồi vào mùa thu năm nay. Các loại cây khác, chẳng hạn như cây mizunara và sồi nhỏ, cũng có khả năng bị mất mùa ở miền đông Nhật Bản, trong khi miền tây Nhật Bản đang có một vụ mùa bội thu. Trong những năm qua, do mất mùa sồi, gấu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể việc xâm nhập vào các khu dân cư vào mùa thu và mùa đông, và xu hướng này đã được xác nhận vào năm 2023.

Tuy nhiên, điều bất thường trong năm 2025 là sự xuất hiện của gấu tại khu vực dân cư đã diễn ra sớm hơn, ngay cả trước khi mùa thu đến. Điều này dấy lên cảnh báo rằng số vụ tấn công có thể còn gia tăng trước khi gấu bước vào giai đoạn ngủ đông.

Cụ thể, tính đến ngày 2 tháng 10, đã có hai cái chết được báo cáo ở Hokkaido và mỗi tỉnh Iwate, Akita, Nagano đều ghi nhận một trường hợp tử vong. Con số này đã tăng lên thành bảy vào ngày 3 tháng 10, sau khi phát hiện thêm một người chết tại làng Ooshika, tỉnh Nagano và một trường hợp khác tại Kurihara, tỉnh Miyagi.

Nguồn: NHK