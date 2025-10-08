5 nhân tài bị Gia Cát Lượng "bỏ rơi": Chỉ cần một người được trọng dụng, Thục Hán đã không bị diệt vong

Vào giai đoạn cuối thời Tam Quốc, Thục Hán rơi vào khủng hoảng nhân tài, đặc biệt sau khi Gia Cát Lượng qua đời. Năm 234, Gia Cát Lượng mất tại Ngũ Trượng Nguyên, quyền lực của Thục Hán khi đó được duy trì bởi vài nhân vật như Tưởng Uyển, Phí Y, Khương Duy… Nhưng chỉ 29 năm sau, vào năm 263, nhà Thục đã hoàn toàn bị diệt bởi nước Ngụy. Thực ra, ở thời kỳ đầu, Thục Hán từng có không ít người tài, song phần lớn đều không được trọng dụng. Theo Sohu và Sina, dưới đây là năm nhân vật bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

5 nhân tài của Thục Hán

1. Ngụy Diên

Ngụy Diên là một danh tướng dũng mãnh, nhiều lần lập công lớn, được mệnh danh là "võ tướng thứ sáu" sau Ngũ Hổ tướng của Thục Hán. Ban đầu, Gia Cát Lượng rất coi trọng ông, thậm chí bỏ qua nhiều hành vi bộc trực, thiếu khuôn phép. Nhưng về sau, thừa tướng dần thay đổi thái độ, lo sợ Ngụy Diên quá cứng cỏi, sau khi mình qua đời sẽ khó kiểm soát.

Trước lúc lâm chung, Gia Cát Lượng giao quyền chỉ huy cho Dương Nghi, đồng thời lệnh Ngụy Diên làm nhiệm vụ "đoạn hậu" có nghĩa là rút quân sau cùng. Ai cũng biết giữa Ngụy Diên và Dương Nghi vốn có hiềm khích sâu sắc. Kết quả, sau khi Gia Cát Lượng mất, Dương Nghi lập tức ra tay, sai Mã Đại giết chết Ngụy Diên. Cái chết của vị tướng tài này là bi kịch đã được định sẵn.

2. Dương Nghi

Dương Nghi từng là tâm phúc của Gia Cát Lượng, được tạm thời giao quyền chỉ huy đại quân. Tuy nhiên, khi Lưu Thiện hỏi Gia Cát Lượng ai sẽ kế nhiệm sau khi ông mất, vị Thừa tướng lại tiến cử Tưởng Uyển chứ không phải Dương Nghi. Lý do là bởi Dương Nghi tính tình hẹp hòi, háo danh, không đủ phẩm chất để gánh vác trọng trách tể tướng. Sau đó, Dương Nghi được bổ làm Trung quân sư, còn Tưởng Uyển lên chức Thượng thư lệnh kiêm Ích Châu thứ sử. Cảm thấy bị gạt ra ngoài, Dương Nghi sinh lòng oán hận, than phiền với Phí Y và người này sau đó lại báo lên Lưu Thiện. Hậu quả là Dương Nghi bị giáng làm thứ dân, đày đi xa, cuối cùng tự vẫn trong tuyệt vọng.

3. Lưu Phong

Lưu Phong là con nuôi của Lưu Bị và là tướng lĩnh quan trọng của Thục Hán. Khi còn trẻ, ông từng lập nhiều công lao, đặc biệt trong các trận đánh vào Xuyên và Hán Trung. Tuy nhiên, việc ông không kịp cứu viện Quan Vũ, khiến Quan Vũ bị Đông Ngô giết, đã trở thành tội lớn khó tha. Mặc dù Lưu Bị không nỡ xử tử con nuôi, nhưng theo lời khuyên của Gia Cát Lượng lo rằng tính cách cứng rắn của Lưu Phong sau này sẽ khó kiểm soát. Lưu Bị buộc ông phải tự sát. Nếu Lưu Phong có thể sống đến thời hậu kỳ Tam Quốc, rất có thể ông đã là trụ cột quân sự giúp Thục Hán kéo dài vận nước.

4. Lý Nghiêm

Lý Nghiêm là quan lại gốc Ích Châu, thuộc phe bản địa có thế lực. Ông từng cùng Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị và có khả năng kêu gọi lực lượng bản địa chống địch. Tuy nhiên, trong một chiến dịch quan trọng, Lý Nghiêm mắc sai sót, bị Gia Cát Lượng cách chức và đày ra quận Tử Đồng. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Lý Nghiêm vì phẫn uất với số phận bị ruồng bỏ mà sinh bệnh qua đời.

5. Mạnh Đạt

Mạnh Đạt là công thần khi Lưu Bị tiến vào đất Thục, nổi tiếng giỏi mưu lược và chỉ huy. Năm 219, ông được giao đánh chiếm Phòng Lăng và thành công nhanh chóng, giết cả Thái thú Khoái Kỳ (em rể của Gia Cát Lượng). Tuy nhiên, do mâu thuẫn cá nhân với Gia Cát Lượng, Mạnh Đạt dần xa rời Thục Hán và cuối cùng đầu hàng nước Ngụy. Sau đó, ông bị cuốn vào cuộc đấu trí giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng, và bị giết thảm.

Ngụy Diên, Dương Nghi, Lưu Phong, Lý Nghiêm và Mạnh Đạt là 5 người đều từng là nhân tài có thể làm thay đổi vận mệnh Thục Hán. Ngụy Diên giỏi võ nghệ, Dương Nghi có năng lực chính trị, Lưu Phong là tướng trẻ đầy triển vọng, Lý Nghiêm am hiểu lực lượng bản địa, còn Mạnh Đạt là chiến lược gia tài ba. Nếu Gia Cát Lượng khi ấy có thể sử dụng và phát huy hết năng lực của họ, có lẽ Thục Hán đã không sụp đổ nhanh chóng như vậy.

