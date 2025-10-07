Người bán báo 73 tuổi được Tổng thống Pháp trao tước Hiệp sĩ

Ông là Ali Akbar - được ví như "người bán báo rong cuối cùng của Paris", 73 tuổi, gốc Pakistan - một biểu tượng sống của một thời kỳ đang dần lùi vào dĩ vãng.

Mỗi buổi chiều, ông Akbar xuất hiện trên những con phố Saint-Germain-des-Prés hay khu Latin, hòa mình giữa những quán cà phê và hiệu sách cổ. "Nước Pháp đang trở nên tốt đẹp hơn!" - ông hô to, xen lẫn những câu pha trò châm biếm khiến người qua đường bật cười. Có lúc, ông còn đùa: "Zemmour đã cải sang đạo Hồi!", nhắc đến chính trị gia cực hữu từng tranh cử Tổng thống Pháp năm 2022.

Với cư dân khu phố, Akbar không chỉ là người bán báo, ông là một phần ký ức của Paris. "Ngay cả những bức tường cũng biết tên ông ấy", cô phục vụ Amina Qissi - người đã quen ông Akbar suốt hơn 20 năm - chia sẻ, "Nếu một ngày không thấy Akbar, khách du lịch cũng hỏi ông ấy đâu rồi".

Ông Ali Akbar hàng ngày vẫn rong ruổi khắp các con phố của Paris để bán báo rong (Ảnh: AFP)



Sinh ra ở Pakistan, Akbar rời quê năm 20 tuổi để tìm cuộc sống mới ở Pháp. Ông từng làm thủy thủ, rửa bát trong nhà hàng ở Rouen, rồi đến Paris - nơi cơ duyên giúp ông gặp "cây hài" Georges Bernier, người cho ông cơ hội bán những tờ báo châm biếm Hara-Kiri và Charlie Hebdo. Cuộc đời ông đầy gian truân, khi có thời gian vô gia cư, bị hành hung, lâm cảnh đói nghèo. Nhưng Akbar chưa bao giờ bỏ cuộc.

"Có lẽ Tổng thống Macron muốn bôi chút thuốc sát trùng lên những vết thương đời tôi", ông Akbar nói đùa khi biết mình sẽ được Tổng thống Pháp trao tước Hiệp sĩ trong Huân chương Quốc gia Công trạng vì "sự cống hiến tận tụy cho nước Pháp". Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định, ông Akbar xứng đáng được vinh danh vì tinh thần lao động kiên cường và đóng góp độc đáo cho đời sống văn hóa Paris.

Giờ đây, ông Akbar dù nhận được lương hưu khoảng 1.000 Euro mỗi tháng, vẫn đều đặn làm việc từ 15h - 22h. Trước đây, ông bán được 150 - 200 tờ báo mỗi ngày, nay chỉ còn khoảng 30. Dù vậy, ông vẫn giữ nụ cười và niềm tin giản dị: "Miễn còn sức, tôi vẫn sẽ đi bán báo. Tôi sẽ làm việc cho đến khi chết".

Trong thời đại của những dòng tin điện tử, hình ảnh một ông lão đội mũ vải, tay ôm chặt xấp báo cũ, vẫn cất giọng rao giữa lòng Paris, mang đến cho thành phố ánh sáng ấm áp của ký ức và con người. Như lời của một vị khách ngồi quán cà phê nhìn ông đi qua: "Thật truyền cảm hứng. Con cháu chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui đọc báo cùng ly cà phê buổi sáng. Nhưng ở đây, với ông Akbar, niềm vui ấy vẫn còn sống mãi".

Theo AFP