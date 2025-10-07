Sự thật xấu xí về nguồn gốc bó hoa cưới của cô dâu

Trong các lễ cưới ngày nay, việc cô dâu mang theo những bó hoa xinh đẹp đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, rất nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao các cô dâu lại luôn mang theo bó hoa trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình và nghi thức này bắt nguồn từ đâu?

Nguồn gốc bó hoa cưới mà các cô dâu cầm trên tay

Các cô dâu luôn mang theo bó hoa trong lễ cưới. (Ảnh: bloominghaus)

Theo Huffington Post, truyền thống cô dâu cầm theo bó hoa trong lễ cưới có từ thế kỷ XV. Vào thời trung cổ ở châu Âu, con người ăn ở kém vệ sinh nên mùi cơ thể không thơm tho như bây giờ. Vì vậy trong lễ cưới, cô dâu thường mang theo các loại thảo mộc có vị cay và nồng, chẳng hạn như tỏi và thì là.

Ngoài việc xua đi mùi hôi của cơ thể, theo văn hoá truyền thống, người ta tin rằng, các mùi nồng có tác dụng xua đuổi tà ma và xui xẻo.

Thì là đặc biệt được sử dụng cho các cô dâu trong thời kỳ này. Nó không chỉ được cho là có tác dụng xua đuổi năng lượng tiêu cực mà còn được gọi là loại thảo dược của ham muốn. Việc sử dụng nó trong lễ cưới như một lời chúc dành cho các cặp đôi sắp cưới có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Bên cạnh đó, cũng có giả thuyết cho rằng, tập tục này xuất hiện hoặc phát triển ở thời kỳ dịch hạch giữa thế kỷ 14. Trong thời gian đó, mọi người thường nhét các loại thảo mộc lên mũi và miệng để cố gắng sống sót. Tỏi và thì là đều có đặc tính chữa bệnh tự nhiên.

Các loại thảo mộc được thay bằng bó hoa xinh xắn để các cô dâu cầm trong lễ cưới. (Ảnh: Bloominghaus)

Sau này, cùng với sự phát triển của xã hội, các loại thảo mộc được thay thế bằng các loại hoa xinh xắn. Hoa cưới như chúng ta biết ngày nay ra đời vào thế kỷ XIX, sau khi Nữ hoàng Victoria cầm một bó hoa nhỏ trong đám cưới của bà với Hoàng tử Albert năm 1840.

Ngày nay, các cô dâu chọn hoa cưới dựa trên ý nghĩa của từng loài hoa. Ví dụ, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa mẫu đơn tượng trưng cho hạnh phúc và tham vọng, hoa linh lan là biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, tình yêu và sự trung thành.

Bó hoa cưới đã vượt ra khỏi mục đích ban đầu, trở thành biểu tượng gắn liền với những cảm xúc lãng mạn và trở thành phụ kiện hoàn hảo, không thể thiếu trong bất cứ lễ cưới nào.

Bó hoa trở thành phụ kiện không thể thiếu của các cô dâu trong lễ cưới. (Ảnh: Getty Images)

Vì sao các cô dâu tung bó hoa cưới cho người khác?

Một nghi thức truyền thống phổ biến trong các lễ cưới ngày nay là tung hoa cưới. Vào cuối buổi tiệc, cô dâu sẽ tung bó hoa cưới lên không trung để những người khách mời còn độc thân, đặc biệt là phụ nữ, bắt lấy.

Tục tung hoa cưới bắt nguồn từ thời trung cổ ở châu Âu. Vào thời đó, người ta quan niệm váy cưới cô dâu là vật may mắn. Vào thời điểm cuối của buổi tiệc, nhiều cô gái độc thân sẽ tranh giành xé vải từ váy cưới của cô dâu để cầu may. Để tránh việc khách xé váy của mình thành từng mảnh, các cô dâu bắt đầu ném hoa cưới để đánh lạc hướng khách và trốn thoát.

Ngày nay, việc tung hoa cưới mang nhiều ý nghĩa. Thông qua việc tung hoa cưới, các cô dâu trao gửi niềm vui, hạnh phúc và lời chúc cho những người bạn độc thân của mình. Người bắt được hoa cưới được tin là sẽ sớm gặp được tình yêu đích thực và tiến đến hôn nhân. Hoạt động tung hoa cưới cũng giúp tạo ra không khí vui vẻ, hứng khởi và tăng tính kết nối giữa cô dâu chú rể với khách mời.

Bó hoa cưới đã vượt ra khỏi mục đích ban đầu, trở thành biểu tượng gắn liền với những cảm xúc lãng mạn. (Ảnh: Bloominghaus)

Tục tung hoa cưới ngày nay còn được thay thế bởi nhiều cách thức khác nhau. Có nhiều cô dâu, thay vì chọn cách tung hoa cưới, lại chia nhỏ bó hoa ra và tặng mỗi người bạn một bông. Hành động này giống như lời chúc bạn sớm tìm được tình yêu đích thực.

Cũng có nhiều cô dâu chọn cách cột hoa vào ruy băng. Những sợi dây ruy băng được cột ngẫu nhiên vào bó hoa nhưng chỉ duy nhất một sợi được cột chặt. Đầu còn lại của sợi ruy băng được phát cho các khách mời. Cô gái rút được dây ruy băng cột chặt với bó hoa chính là người nhận được sự may mắn và trở thành nàng dâu xinh đẹp tiếp theo.

Cách thức này giúp bó hoa cưới vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có, không bị dập nát khi tung lên cao. Đôi khi, các cô dâu cũng chọn ra một người đặc biệt để tặng lại bó hoa cưới của mình.