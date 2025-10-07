Chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới vì hành động của nhà gái

Tờ Anadolu đưa tin, bi kịch xảy ra hôm 27/8 vừa qua tại làng Turpcu, (Sebinkarahisar, Thổ Nhĩ Kỳ). Khi cô dâu Beyzanur Beyazıt và chú rể Ali Karaca vừa hoàn tất các nghi thức trong lễ cưới và đang trên đường trở về nhà, thì anh Karaca bất ngờ bị thương nặng do trúng đạn.

Cô dâu Beyzanur Beyazıt và chú rể Ali Karaca (Ảnh: Daily Mail).

Theo đó, một người họ hàng bên nhà gái (47 tuổi) đã nổ súng ăn mừng, khiến chú rể Ali Karaca, 23 tuổi, trúng đạn và tử vong,

Người phụ nữ đã bị lực lượng an ninh bắt giữ, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng ngắn không có giấy phép cất giấu trong vườn nhà bà.

Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Sebinkarahisar, Karaca vẫn không qua khỏi. Công tố viên địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Được biết, bắn súng ăn mừng vốn là tập tục phổ biến tại khu vực Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều lần dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, vào năm 2018 từng xảy ra vụ việc một chú rể ở Ấn Độ bị khách mời bắn chết trong đám cưới.

Sunnil Verma (25 tuổi) đã tử vong tại chính đám cưới của mình sau khi bị một khách mời tấn công bằng súng.

Đoạn video ghi lại bởi nhiếp ảnh gia đám cưới cho thấy thủ phạm là một người đàn ông mặc áo màu da cam. Người này nắm chặt một khẩu súng ngắn, chĩa về phía chú rể và bóp cò. Viên đạn găm vào ngực trái Sunnil Verma.

Bị trúng đạn, chú rể vội ôm ngực đau đớn nhìn xung quanh, rồi gục xuống khi trúng tiếp phát đạn thứ hai.

Cảnh sát ở huyện Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, nơi xảy ra vụ việc, sau đó tổ chức truy tìm người đàn ông mặc áo màu da cam vì người này đã nhanh chân bỏ trốn.