Chú rể đột tử khi đang khiêu vũ cùng cô dâu trong đám cưới

Khoảnh khắc đau lòng này đã được ghi lại khi cặp đôi trẻ đang tận hưởng ngày được cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ.

Ashraf Abu Hakam được nhìn thấy đang nắm tay cô dâu và cùng nhau nhảy múa. Trước khi ngã xuống, anh đang vẫy một cây gậy Saidi trong khi cô dâu cũng cầm cây gậy tương ứng.

Gậy Saidi là đạo cụ cho một điệu nhảy truyền thống có nguồn gốc từ văn hóa dân gian Ai Cập, thường được biểu diễn tại các đám cưới và các dịp đặc biệt khác.

Cặp đôi trẻ đang vui vẻ nhảy trong đám cưới. Ảnh: X

Cặp đôi đang vui chơi với những người thân yêu thì Ashraf đột nhiên ngã xuống đất.

Đoạn clip ghi lại cho thấy anh nằm ngửa khi khách khứa chạy đến giúp đỡ. Âm nhạc và tiếng cười đã bị thay thế bằng tiếng la hét khi địa điểm tổ chức đám cưới trở nên hỗn loạn.

Thật không may, Ashraf không thể tỉnh lại. Các bác sĩ sau đó xác nhận anh đã tử vong vì một cơn đau tim.

Tin tức về cái chết của Ashraf lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, với nhiều lời chia buồn.

Các vị khách đã chạy đến giúp Ashraf sau khi anh ngã xuống đất.

Cái chết gây sốc của Ashraf xảy ra sau khi một y tá người Bosnia 26 tuổi cũng tử vong sau khi hôn mê tại đám cưới của chính mình.

Adna Rovčanin-Omerbegović, một người có sức ảnh hưởng và là y tá, đã bị ốm tại tiệc cưới của mình vào ngày 13/9.

Theo truyền thông Bosnia, chỉ vài giờ sau lễ cưới, Adna bị ốm và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong quá trình điều trị, cô đã rơi vào tình trạng hôn mê. Adna qua đời chỉ hai ngày sau đó.

Người có sức ảnh hưởng lớn này cũng sở hữu một tiệm làm đẹp ở Sarajevo.

Cái chết của cô đã gây ra sự đau buồn sâu sắc từ bạn bè, gia đình và người hâm mộ.