Chú rể 72 tuổi kết hôn với cô dâu 27 tuổi, đám cưới ở nơi đặc biệt

Jodhpur, "Thành phố Mặt trời" của Rajasthan, một lần nữa chứng kiến đám cưới theo phong cách hoàng gia, tái hiện tinh hoa truyền thống phong phú của Ấn Độ. Lần này, không phải một cặp đôi Ấn Độ, mà là những du khách đến từ Ukraine đã chọn kết hôn tại đây.

Chú rể Stanislav 72 tuổi và cô dâu Anhelina 27 tuổi đã đón nhận phong tục Ấn Độ và trao lời thề nguyện bằng bảy vòng tròn thiêng liêng, đánh dấu một sự kết hợp văn hóa độc đáo.

Chú rể 72 tuổi kết hôn với cô dâu 27 tuổi. ( Ảnh: ETV Bharat)

Cặp đôi đã sống chung với nhau 3 đến 4 năm ở Ukraine. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm văn hóa Ấn Độ trong chuyến đi đầu tiên đến đất nước này, họ quyết định chính thức hóa mối quan hệ bằng một đám cưới truyền thống ngập tràn biểu tượng và nghi lễ.

Rohit và Deepak, đại diện của công ty tổ chức hôn lễ, cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất ba địa điểm và thành phố cho đám cưới. Video về các đám cưới khác nhau đã được gửi đến. Cuối cùng, Anhelina đã chọn Jodhpur. Sau đó, cặp đôi đã đến Delhi cùng người thân và bạn bè. Họ đến Jodhpur vào ngày 17/9 và đám cưới diễn ra, Rohit cho biết.

Đám cưới bắt đầu khi chú rể cưỡi ngựa đến, khoác trên mình chiếc áo sherwani hoàng gia, khăn xếp màu nghệ tây và đội mũ lông chim đính đá quý. Nghi lễ tika truyền thống chào đón chú rể tại khu vườn Khas Bagh tuyệt đẹp ở Jodhpur. Sau đó, cặp đôi trao nhau vòng hoa trong nghi lễ varmala đầy màu sắc.

Cả hai đều diện trang phục Ấn Độ, đắm mình trong không khí lễ hội, thậm chí còn nhảy múa vui vẻ theo những bài hát truyền thống.

Jodhpur ngày càng trở thành điểm nóng đám cưới toàn cầu. Thành phố này trước đây từng tổ chức nhiều lễ cưới đình đám, bao gồm lễ cưới hoành tráng của Priyanka Chopra và Nick Jonas tại Cung điện Umaid Bhawan.