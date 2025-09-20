Bão Mitag đổ bộ miền Nam Trung Quốc, hàng loạt trường học và tuyến giao thông ngừng hoạt động

(Ảnh: Nanfang Plus)

Theo thông tin từ Đài khí tượng tỉnh Quảng Đông, tại thời điểm đổ bộ, tâm bão ghi nhận sức gió cực đại đạt 25 m/s, quét qua thành phố Sơn Vĩ. Các chuyên gia khí tượng dự báo bão Mitag sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 10 - 15 km/h và dần suy yếu khi tiến sâu vào đất liền.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, chính quyền các địa phương đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tại Sơn Vĩ, Sở Giáo dục thành phố yêu cầu toàn bộ trường học và cơ sở đào tạo ngoài nhà trường tạm dừng hoạt động trong ngày 19/9. Ở thành phố Huệ Châu lân cận, nhiều trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở cũng phải đóng cửa để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hoạt động giao thông công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan đường sắt Trung Quốc thông báo toàn bộ các chuyến tàu trên tuyến cao tốc Hàng Châu - Thâm Quyến đã tạm dừng chạy từ 17h ngày 19/9, trong khi tuyến cao tốc Ninh Ba - Quảng Châu ngừng hoạt động từ 18h cùng ngày.

Ngoài ra, tại thành phố Châu Hải, 11 điểm du lịch ven biển đã buộc phải đóng cửa, đồng thời toàn bộ dịch vụ vận tải hành khách đường biển cũng bị đình chỉ.

Giới chức khí tượng cảnh báo người dân tại các khu vực ảnh hưởng trực tiếp cần tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa lớn, ngập úng và lũ quét tại vùng trũng thấp, đồng thời hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài trong thời gian bão đi qua.

Bão Mitag được đánh giá là một trong những cơn bão có sức gió mạnh tại khu vực duyên hải Quảng Đông trong mùa mưa bão năm nay, đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương.