Bão số 8 (Mitag) vừa vào, đã có dự báo siêu bão áp sát biển Đông

Theo dự báo của trang AccuWeather (Mỹ), hai áp thấp nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương có thể ảnh hưởng đến miền Bắc Philippines, miền Nam Đài Loan (Trung Quốc), miền Nam Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) trong tuần tới.

Trang AccuWeather lưu ý áp thấp nhiệt đới ở biển Philippines được dự báo sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Tây Bắc trong vài ngày tới. Dự kiến cuối tuần này, đường đi sẽ lệch hơn về phía Tây.

Áp thấp này có thể đạt cường độ bão nhiệt đới trong ngày 18-9 và đạt cường độ bão cuồng phong vào cuối tuần.

Cơn bão này có thể trở thành siêu bão đầu tiên của mùa bão Tây Thái Bình Dương vào đầu tuần tới, được dự đoán sẽ đi qua eo biển Luzon trước khi có khả năng đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần sau.

Trang AccuWeather cho biết hai cơn bão nhiệt đới đang hình thành ở Tây Thái Bình Dương và một trong số đó có thể mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: AccuWeather

Với lượng mưa lên đến 600 mm và gió giật 240 km/giờ, cơn bão này có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất lớn, thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn giao thông.

Mưa lớn được dự kiến xảy ra ở miền Bắc Philippines, bao gồm quần đảo Babuyan và Batanes, cũng như miền Nam và miền Đông Đài Loan (Trung Quốc) từ cuối ngày 22-9 đến ngày 24-9. Tổng lượng mưa có thể đạt 300 mm, với mức tối đa cục bộ lên đến 600 mm.

Sau ngày 24-9, cơn bão có thể di chuyển đến miền Nam Trung Quốc và đe dọa Hồng Kông vào cuối tuần sau.

Dự báo bão nhiệt đới di chuyển vào Trung Quốc vào ngày 20-9

Ngoài ra, theo trang AccuWeather, áp thấp nhiệt đới khác có tên gọi là Mirasol ở Philippines, được dự báo sẽ mạnh lên khi tiến vào biển Đông và có thể đạt cường độ bão nhiệt đới trong ngày 18-9.

Cơn bão này - tên quốc tế là Mitag, Việt Nam gọi là bão số 8 - dự kiến tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào cuối ngày 19-9.

Bão có thể gây ra ngập lụt, sạt lở đất, hư hại công trình và gián đoạn giao thông do gió mạnh và mưa lớn.

Từ ngày 19-9 đến hết ngày 20-9, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Hồng Kông có mưa, với tổng lượng mưa lên đến 200 mm. Riêng một vài nơi, lượng mưa có thể đạt tới 300 mm.

Kể từ tháng 6, đã có 17 cơn bão nhiệt đới, trong đó có 8 cơn bão cuồng phong, hình thành ở Tây Thái Bình Dương.