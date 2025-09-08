Bão Tapah áp sát phía Nam, Trung Quốc đóng cửa trường học và phát cảnh báo vàng

Người dân di chuyển dưới trời mưa tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 2/8/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cơ quan Khí tượng Quảng Đông (Trung Quốc), bão Tapah - cơn bão số 16 trong năm nay ở nước này - sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ thành phố Giang Môn đến Mậu Danh, gây mưa lớn diện rộng trên đồng bằng Châu Giang và khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông cho đến ngày 9/9.

Trước tình hình khẩn cấp, các thành phố Giang Môn, Mậu Danh và Châu Hải đã ban bố cảnh báo bão, đồng thời thông báo đóng cửa toàn bộ trường học. Ngành đường sắt cũng cho biết, toàn bộ các chuyến tàu trên tuyến Thâm Quyến - Trạm Giang và Quảng Châu - Mậu Danh sẽ tạm ngừng hoạt động trong ngày 8/9, dự kiến khôi phục dần vào ngày 9/9.

Dịch vụ phà Quảng Đông - Hải Nam cũng tạm dừng, khiến các chuyến tàu hỏa qua biển đến và đi từ đảo Hải Nam phải hủy hoặc chuyển hướng.

Riêng tại thành phố Dương Giang, chính quyền cho biết đến 9h ngày 8/9 đã có 1.785 công nhân rút khỏi 26 trạm điện gió ngoài khơi, cùng 2.026 ngư dân và 342 người từ các trang trại biển được sơ tán an toàn. Đồng thời, 12 điểm du lịch ven biển cũng bị đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 7/9 đã phát đi cảnh báo vàng - mức nghiêm trọng thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp - đối với bão Tapah. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ tại Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây.