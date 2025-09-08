Sống 22 năm trong căn hộ 182m2, khi bán nhà thì được báo "diện tích đúng chỉ 162m2", chủ nhà phẫn nộ: “Ai bồi thường cho tôi?”

Phát hiện thiếu hụt diện tích nhà khi làm thủ tục

Người phát hiện ra sự việc là bà Kế, sống tại khu dân cư Dương Quang Lục Viên, ngõ 258 đường Thiên Đẳng, quận Từ Hối, Thượng Hải (Trung Quốc). Tháng 3 năm 2021, bà Kế chuẩn bị bán nhà căn nhà nói trên với giá 12,3 triệu NDT (khoảng 45,3 tỷ đồng) và đã nhận được tiền cọc 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Khu dân cư Dương Quang Lục Viên

Theo thỏa thuận, ngày 10/10/2021 cả 2 sẽ đến Trung tâm giao dịch bất động sản quận Từ Hối để làm thủ tục. Điều bất ngờ đã xảy ra khi hợp đồng mua bán nhà do trung tâm này cung cấp, diện tích xây dựng căn nhà của bà Kế chỉ còn 162,02m². Trong khi đó, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mà bà giữ, diện tích được ghi là 182,02m².

Trước thắc mắc của bà Kế, nhân viên giao dịch khẳng định, số liệu trong hệ thống không thể chỉnh sửa. Nếu bà và bên mua tiếp tục giao dịch, hợp đồng sẽ chỉ căn cứ theo diện tích 162,02m², giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cũng chỉ ghi nhận con số này.

Đây là điều mà bà Kế không thể chấp nhận. Theo bà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất là bằng chứng pháp lý xác nhận tài sản của người mua, mang tính pháp hiệu và bất khả xâm phạm. Việc bà phải “tự nguyện” cắt bỏ 20m² là vô lý.

Thứ hai, giá trị mua bán nhà thường được tính theo công thức: đơn giá nhân với diện tích. Việc diện tích bị giảm vô cớ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giao dịch của bà Kế với bên mua.

Thứ ba, sự chênh lệch số liệu rõ ràng có liên quan từ cơ quan quản lý. Nhưng các bộ phận liên quan lại không đứng ra chịu trách nhiệm, mà để người dân phải đơn phương gánh rủi ro phát sinh. “Điều này thật sự không thể chấp nhận được!” bà Kế bức xúc nói.

Ảnh minh họa

“22 năm nay, tôi chỉ biết diện tích là 182 m²”

Tuy nhiên bà Kế vẫn không hiểu vì sao lại xuất hiện con số “162,02 m²” trong hệ thống. Bà nói: “Tất cả hồ sơ, giấy tờ đều ghi 182,02 m². Suốt 22 năm qua, tôi đều nộp phí quản lý và quỹ bảo trì dựa trên diện tích 182,02 m².”

Giấy tờ mà bà cung cấp cho thấy, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất bà giữ được cấp ngày 4/4/2002.

“Gia đình tôi mua căn nhà từ năm 1998, lúc nó vẫn đang xây và bàn giao vào năm 1999. Lần đầu làm sổ chỉ đứng tên chồng tôi. Đến năm 2002 đổi sổ thì có thêm tên tôi vào. Diện tích ghi trên sổ là 182,02 m².” bà Kế cho biết.

Tương ứng với 2 lần làm sổ là 2 chứng nhận đã nộp thuế trước bạ, đề ngày 17/8/1999 và 15/4/2002. Trong đó đều ghi chú diện tích mua là 182,02 m² và có đóng dấu của Cục Tài chính quận Từ Hối.

Ngoài ra, theo thông tin trong Sổ đăng ký bất động sản TP Thượng Hải (ngày phê duyệt 4/4/2002), diện tích xây dựng của căn nhà cũng là 182,02 m².

Tuy nhiên, trong giấy tờ chỉ có 1 phần tài liệu không trùng khớp, nhưng đó là số liệu tạm tính. Theo hợp đồng ban đầu ký với chủ đầu tư vào năm 1998, diện tích căn hộ ước tính là 141,46 m² (gồm diện tích sử dụng 135,37 m² và diện tích chung 6,09 m²). Tuy nhiên, hợp đồng nêu rõ: diện tích chính thức sẽ căn cứ vào kết quả đo đạc của cơ quan đo vẽ do Sở Nhà đất Thượng Hải công nhận.

Sau đó, chủ đầu tư đã thông báo lại diện tích thực đo được 182,02 m² và có hợp đồng, biên bản bàn giao rõ ràng.

Không chỉ một trường hợp sai lệch

Chiều 21/10/2021, Trung tâm giao dịch bất động sản quận Từ Hối đã mời bà Kế cùng đại diện cơ quan liên quan để giải thích sự việc.

Cơ quan đo vẽ cho biết sau khi đối chiếu bản vẽ hoàn công và kiểm tra thực địa, 162,02 m² mới là con số “phù hợp thực tế”. Còn số 182,02 m² trên sổ đỏ có thể xuất phát từ một bản vẽ khác do chủ đầu tư nộp, dẫn tới sai lệch. Họ đã tìm thấy 2 bản vẽ, trong đó chỉ 1 bản có dấu “hoàn công” và 2 bản này có khác biệt nhỏ. Rất có thể khi cấp sổ lần đầu, cơ quan phát chứng đã tham chiếu bản vẽ không chuẩn, tạo ra số liệu chênh lệch. Về mặt thời gian, kho dữ liệu của Trung tâm giao dịch bất động sản được xây dựng sau khi bà Kế đổi sổ năm 2002.

Do nguyên nhân này, trường hợp sai lệch không chỉ xảy ra với gia đình bà Kế mà còn có nhiều gia đình khác. Hiện có 2 phương án xử lí: một là điều chỉnh diện tích trên sổ đỏ để thống nhất với dữ liệu hệ thống; hai là chủ sở hữu nộp đơn xin cấp lại sổ mới để giữ nguyên diện tích đã ghi trên sổ cũ. Tuy nhiên, dù xử lý theo cách nào, cơ quan chức năng khẳng định con số 162,02 m² mới là dữ liệu thực và không thể thay đổi.

Điều này khiến bà Kế rất lo lắng: bà mua nhà, nộp phí quản lý, quỹ bảo trì… đều theo diện tích 182,02 m². Nếu sổ đỏ bị điều chỉnh xuống 162,02 m², giao dịch sẽ phát sinh nhiều biến số và rủi ro, nhưng bà phải tự gánh chịu.

“Cơ quan quản lý bất động sản có trách nhiệm gì trong chuyện này?” bà đặt câu hỏi.

Cuối cùng, bà Kế được thông báo rằng, nếu bà không chấp nhận phương án trên, bà có thể khởi kiện hoặc đề nghị hội đồng chuyên gia đo vẽ lại diện tích.

Theo Baidu