Bão Kajiki gây thiệt hại nặng tại Thái Lan, ít nhất 5 người thiệt mạng

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat, Thái Lan (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, tính từ ngày 24/8, ít nhất 7 người đã mất tích và hơn 1.800 hộ gia đình cùng 6.300 người bị ảnh hưởng do mưa bão. Các tỉnh Nan, Chiang Rai và Mae Hong Son đặc biệt chịu ảnh hưởng khi lũ quét tàn phá nhiều cây cầu và cô lập một số cộng đồng dân cư.

Cơ quan trên cảnh báo mực nước sẽ tiếp tục tăng tại một số khu vực. Dù bão Kajiki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển vào đất liền nhưng theo dự báo của Cục Khí tượng Thái Lan, các khu vực phía Bắc, Đông Bắc và miền Trung nước này tiếp tục có mưa trong tuần tới.

Bão Kajiki đổ bộ vào Việt Nam ngày 25/8, sau đó quét qua Lào rồi đến miền Bắc Thái Lan.

Thái Lan thường ghi nhận mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, nhưng giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2011, trận lũ lụt diện rộng đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và làm hư hại hàng triệu ngôi nhà trên khắp cả nước.