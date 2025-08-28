Học sinh lái ô tô tông trúng người đàn ông, kéo lê 600 mét

Một người đàn ông 32 tuổi đã bị một chiếc ô tô tông và kéo lê 600 mét ở Delhi, Ấn Độ. Người cầm lái là một học sinh 16 tuổi, hiện đã bị bắt giữ và chiếc xe đã bị tịch thu. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 23/8 tại quận Bắc ngoại ô Delhi và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, chiếc xe màu đỏ đã tông vào một người đàn ông. Thay vì dừng lại và giúp đỡ nạn nhân, tài xế đã lái xe và kéo lê nạn nhân 600 mét trước khi bỏ lại thi thể gần văn phòng của Công ty Điện lực Bắc Delhi (NDPL), cổng số 5.

Chiếc ô tô màu đỏ cán trúng người đàn ông.

Nạn nhân được xác định là Sujeet Mandal, đã tử vong do vết thương quá nặng khi cảnh sát đến hiện trường. Thi thể Sujeet được tìm thấy với nhiều vết thương khắp cơ thể và quần áo bị rách nát. Sujeet được đưa đến Bệnh viện Burari, nơi các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong. Jitesh, anh rể của Sujeet, là người nhận dạng thi thể.

Sujeet làm việc tại một nhà máy sản xuất ống PVC ở Khu công nghiệp Badli và đang đi làm về vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ông Hareshwar, Phó Cảnh sát trưởng quận Ngoại Bắc cho biết nạn nhân bị một chiếc xe màu đỏ tông vào khoảng 7h tối gần nơi làm việc của ông. "Mặc dù biết nạn nhân bị thương mắc kẹt bên dưới gầm xe, tài xế gây tai nạn dừng lại một lúc rồi lái xe đi tiếp", vị quan chức này cho biết.

Nhờ hình ảnh từ camera giám sát, cảnh sát đã xác định được biển số xe, truy tìm chiếc xe và thu thập thông tin chủ sở hữu. Cuộc điều tra cho thấy tài xế là một trẻ vị thành niên. Một Báo cáo Thông tin Ban đầu (FIR) đã được nộp theo Điều 105 của Luật Bharatiya Nyaya Sanhita, liên quan đến hình phạt cho tội ngộ sát nhưng không cấu thành tội giết người.

Theo Harsheshwar, thiếu niên bị cáo buộc đã được đưa ra trước Hội đồng Tư pháp vị thành niên và cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.