Một xe tải đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang băng qua cầu bắc qua sông Safai ở khu vực Sahajbahal, huyện Sundargarh, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, dòng sông đang ngập nặng khi sự việc xảy ra. Bất chấp nước chảy xiết, tài xế xe tải vẫn cố tình lái xe vượt qua dòng nước lũ và phải gánh chịu hậu quả. Chiếc xe tải đã rơi xuống sông.

Tài xế xe tải mất tích khi cố lái xe vượt qua dòng nước lũ

Theo báo cáo, khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong một thời gian, khiến nước sông Safai dâng cao. Tài xế xe tải, được xác định là Sujeet Aind, đã mất tích trong vụ tai nạn, trong khi người phụ xe Avinash Barala đã được cứu ngay lập tức.

Chiếc xe tải bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã thông báo cho cảnh sát và lực lượng cứu hỏa về vụ việc. Một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm tài xế mất tích. Tuy nhiên, vẫn chưa có báo cáo chính thức nào.

Trước đó, vào ngày 24/8, trong cơn mưa lớn ở Mohali, Ấn Độ, một chiếc xe jeep địa hình cũng đã bị dòng nước của sông Jayanti Ki Rao cuốn trôi.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên cố gắng lái xe jeep vượt qua dòng sông Jayanti Devi ngập nước đã lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, người dân xung quanh đã cảnh báo họ: "Nước chảy xiết quá, dừng lại ngay!". Tuy nhiên, hai thanh niên phớt lờ và tiếp tục đi.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe jeep đã bị cuốn vào dòng nước xiết, bị lật ba vòng và cả hai bị kéo lê theo. May mắn thay, chiếc xe jeep đã bị mắc kẹt vào một chướng ngại vật ở hạ lưu. Nhờ sự trợ giúp của máy kéo JCB, cả hai thanh niên đã được kéo ra ngoài an toàn, thoát khỏi tai nạn.