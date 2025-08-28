Hãng hàng không Mỹ yêu cầu hành khách "ngoại cỡ" mua thêm chỗ ngồi trên máy bay

Theo thông báo, những hành khách có vóc dáng vượt quá kích thước ghế tiêu chuẩn trên máy bay sẽ bắt buộc phải mua thêm chỗ ngồi từ khi đặt vé. Chính sách mới của Southwest Airlines sẽ có hiệu lực từ ngày 27/1/2026.

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Trước đây, hành khách quá khổ có thể linh hoạt chọn cách mua thêm 1 ghế và được hoàn tiền sau, hoặc yêu cầu miễn phí thêm ghế tại sân bay. Tuy nhiên, chính sách mới không còn đảm bảo hoàn tiền trong mọi trường hợp. Southwest Airlines chỉ chấp nhận hoàn vé thứ hai nếu chuyến bay không kín chỗ và hành khách phải nộp yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày bay.

Chính sách mới này được đưa ra trong bối cảnh Southwest Airlines phải chịu áp lực từ các nhà đầu tư yêu cầu tăng lợi nhuận và doanh thu.