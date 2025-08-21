Say rượu, nam thanh niên lái xe máy tông văng CSGT

Một thanh niên đã gây náo loạn tại Trạm thu phí Pantangi ở quận Yadadri Bhuvanagiri, Ấn Độ do say rượu.

Khi cảnh sát đang kiểm tra nồng độ cồn và lái xe tại trạm thu phí, nam thanh niên được xác định là Vishal đã tông xe máy vào cảnh sát giao thông. Cú tông mạnh khiến cảnh sát giao thông văng ra xa.

Do cú va chạm mạnh, cảnh sát giao thông bị văng lên không trung và bị thương nặng. Anh được đưa ngay đến Bệnh viện Yashoda ở Hyderabad. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát của trạm thu phí ghi lại.

Nam thanh niên tông trúng cảnh sát giao thông.

@TeluguScribe đã chia sẻ video trên X kèm dòng chú thích: "Một tài xế xe máy đã tông vào cảnh sát giao thông đang kiểm tra phương tiện tại trạm thu phí bằng xe tay ga. Vụ tai nạn xảy ra tại trạm thu phí Panthangi ở Choutuppal mandal, huyện Yadadri Bhuvanagiri. Cảnh sát giao thông Asif, người đang làm nhiệm vụ, đã bị thương nghiêm trọng ở ba chỗ và được chuyển đến Bệnh viện Yashoda. Người tông anh ta được xác định là Vishal".

Theo báo cáo, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và đang điều tra vụ việc.

Trước đó, cuộc ẩu đả giữa cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tên Sachin Ombase và một người đi xe máy tên Mayur Kene đã xảy ra trong lúc ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường Kalyan-Shahad. Người đi xe máy bị cáo buộc lái xe ngược chiều giữa lúc tắc đường, và cảnh sát đã bắt giữ anh ta. Đáp lại, người đi xe máy đã tấn công cảnh sát trong cơn thịnh nộ. Đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy Mayur Kene túm cổ áo sơ mi của Sachin Ombase và lăng mạ giữa đường.