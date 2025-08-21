Vừa mở cửa vào nhà, cặp vợ chồng hoảng hốt khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong phòng khách

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Vân Nam, Trung Quốc trở về nhà sau chuyến du lịch kéo dài một tuần và bất ngờ phát hiện một "ổ rắn" ngay trong phòng khách nhà mình.

Cặp vợ chồng phát hiện ổ rắn trong nhà. Ảnh: Jimu News.

Theo Jimu News, anh Dương cùng vợ vừa kết thúc chuyến đi tại Côn Minh, Vân Nam thì tá hỏa khi thấy tám con rắn nhỏ rải rác khắp nhà. Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra, họ tiếp tục phát hiện thêm hai con rắn, một lớn và một nhỏ, ẩn trong một chậu hoa cảnh đặt trong phòng khách. Từ đó, lực lượng chức năng đưa ra nhận định ban đầu rằng số rắn này đã bò ra từ chính chậu cây.

Chia sẻ với Jimu News , anh Dương cho biết chậu cây cảnh được gia đình mua qua mạng từ Quảng Châu chỉ một tuần trước khi đi du lịch. Khi nhận hàng và mở chậu ra, anh không thấy dấu hiệu bất thường. Do cả nhà đi vắng nhiều ngày, khi trở về thì ổ rắn đã nở ngay trong phòng khách.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra hiện trường. Kết quả cho thấy số rắn trong nhà thuộc loài rắn nước không có nọc độc, thường sinh sống tại khu vực nơi chậu cây được vận chuyển. Nhiều khả năng trong đất của chậu cây có trứng rắn chưa nở, và chính chuyến đi vắng của gia đình đã tạo điều kiện để trứng rắn kịp nở ra.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết cả người bán lẫn công ty vận chuyển đều không phát hiện bất thường nào trước khi giao hàng. Tuy nhiên, sự cố lần này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn khi mua cây cảnh trực tuyến từ khu vực có nhiều động vật hoang dã.

Hiện toàn bộ số rắn đã được thu gom và đưa ra khỏi nhà. Những con rắn nhỏ được xác định không thuộc diện động vật cần bảo vệ đặc biệt. Sau khi xử lý an toàn, chúng đã được chuyển tới Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Thành phố để theo dõi và chăm sóc.

Đây cũng là lời nhắc nhở về việc kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm cây cảnh mua từ xa để tránh rủi ro liên quan đến an toàn gia đình. Sự việc khiến gia đình hoảng sợ và nhanh chóng báo cảnh sát đến xử lý.

Cách phòng rắn cắn Để tránh sự cố đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần lưu ý một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả. -Tránh xa những nơi rắn thường lui tới như đống gạch vụn, rơm rác, gỗ, tổ mối, hốc đá... - Khi di chuyển ở vùng rừng, cỏ dại, đầm lầy, hãy mặc quần dài, đi giày cổ cao và sử dụng đèn chiếu sáng vào ban đêm. - Không nằm ngủ trực tiếp trên nền đất, trên bờ ruộng, mặt đất. - Không nên đụng chạm, dồn ép hay chơi đùa với rắn kể cả khi rắn đã chết. Đặc biệt, không để trẻ em tiếp xúc với những nơi có nguy cơ rắn ẩn nấp. Khi ngủ trong nhà ở vùng quê, miền núi, nên sử dụng màn và cẩn thận chèn kỹ để tránh rắn len lỏi vào giường.



