Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của Úc

Ảnh minh họa

Theo Reuters , Bộ Nông nghiệp Úc mới đây cho biết đã phát hiện ra ấu trùng bọ cánh cứng khapra trong những sản phẩm tã được bày bán ở siêu thị trên toàn quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại loại côn trùng này có thể xâm nhập vào những kho chứa ngũ cốc và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nông sản.

Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Julie Collins cho hay, các ấu trùng bọ khapra được phát hiện trong container vận chuyển. Tính đến nay, có khoảng 1.500 thùng trong tổng số 2.000 thùng tã bị ảnh hưởng đã bị thu hồi, nhưng vẫn còn một số đang được lưu hành. Bà nhấn mạnh cần đảm bảo xử lý triệt để để loài bọ này không lan rộng. Bà Julie Collins nhấn mạnh rằng cần đảm bảo xử lý triệt để nhằm ngăn chặn loài bọ này lan rộng.

Cận cảnh một con bọ cánh cứng Khapra và ấu trùng của nó trên hạt gạo. Ảnh lưu trữ: iStock

Cơ quan này cho biết, họ đã làm việc với các nhà nhập khẩu và bán lẻ tã nhằm truy tìm và xử lý tã có chứa ấu trùng, kể từ khi nhận được tin về việc phát hiện chúng ở tiểu bang New South Wales vào ngày 7/9.

Sinh vật có thể gây hại lớn cho ngành trị giá 12 tỷ USD của Úc

Bọ cánh cứng khapra. Ảnh: Insurance Journal

Bọ cánh cứng khapra là loài côn trùng nâu nhỏ, dài tối đa khoảng 3 mm. Ấu trùng của loại bọ này dài khoảng 4,5 mm, màu vàng nâu và có lông. Chúng thường tấn công lương thực dự trữ, khiến thực phẩm bị hư hỏng.

Theo Bộ Nông nghiệp Úc, bọ khapra là mối đe dọa lớn nhất đối với ngành ngũ cốc trị giá 18 tỷ AUD (tương đương với 12 tỷ USD) của nước này. Sự xuất hiện của loài bọ này ở Úc sẽ khiến các đối tác thương mại có thể ngừng nhập khẩu hàng hóa của quốc gia này, từ đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Xavier Martin, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân bang New South Wales, cảnh báo rằng tác động của bọ khapra có thể tương đương với một đợt bùng phát dịch lở mồm long móng ở động vật tại Úc. Theo ông, Chính phủ Úc phải làm mọi cách có thể để ngăn chặn cũng như diệt trừ loài bọ gây hại này, nếu không thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn.

Trên thực tế, theo Reuters, ấu trùng bọ được phát hiện trong sản phẩm tã Little One's Ultra Dry Nappy Pants Walker Size 5. Đây là loại tã chỉ phân phối ở hệ thống siêu thị Woolworths. Đại diện Woolworths cho biết, họ đã gỡ toàn bộ sản phẩm chưa bán ra khỏi kệ. Bộ Nông nghiệp Úc khuyến cáo khách hàng niêm phong tã đã mua và liên hệ với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, Ontex, một nhà cung cấp của Bỉ, cho biết đơn vị này chưa rõ về nguồn gốc của ấu trùng và cũng không có bằng chứng cho thấy chúng xuất hiện trong quá trình sản xuất. Hiện nay, hoạt động tại nhà máy và kho hàng của Ontex ở Sydney đã bị tạm dừng cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra toàn diện và đảm bảo rằng hoạt động sản xuất và vận chuyển có thể tiếp tục an toàn.

Úc là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn về lúa mì, lúa mạch... Ảnh minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp Úc, bọ cánh cứng Khapra có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng hiện đã lan sang nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Úc là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn về lúa mì, lúa mạch và cao lương hàng năm. Quốc gia này vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ loài côn trùng này xâm nhập.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, ABC News