Đang chơi ngoài sân, thấy rắn hổ mang cậu bé 1 tuổi làm một việc khiến cả làng sửng sốt

Vừa qua một vụ việc hy hữu xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở Tây Champaran, bang Bihar, Ấn Độ. Bé trai 1 tuổi, Govind Kumar, đã bất tỉnh sau khi cắn con rắn hổ mang tại nhà.
"Bé Kumar được trung tâm y tế gần làng chuyển đến đây. Bé được gia đình đưa đi cấp cứu do ngất xỉu sau khi cắn một con rắn hổ mang", Giám đốc bệnh viện Duvakant Mishra chia sẻ với India TV .
"Theo lời kể của gia đình Kumar, bé trai bắt được con rắn tại nhà của họ ở làng Mohachchhi Bankatwa. Khi nhìn thấy cháu trai đang cầm con rắn, bà của bé ngay lập tức chạy đến để lấy con rắn ra nhưng không kịp. Kumar đã cắn con rắn. Con rắn hổ mang nằm chết trên sàn nhà còn bé trai cũng bất tỉnh", ông Mohachchhi Bankatwa nói.
Ông Mohachchhi Bankatwa cho biết thêm sức khỏe bé trai đang được các bác sĩ theo dõi.
Theo đội ngũ y tế, có vẻ như con rắn hổ mang đã chết do chấn thương ở đầu và miệng do vết cắn của đứa trẻ gây ra. Trong khi đó, tác động của nọc độc lên Govinda tương đối nhẹ, đủ để khiến em bất tỉnh, nhưng không đủ để gây tử vong.
Cũng tại Ấn Độ trước đó, một phụ nữ 65 tuổi và cháu trai 6 tuổi của bà thiệt mạng sau khi bị rắn cắn ở làng Shukl Chapra, Ballia, bang Uttar Pradesh.
Thông tin ban đầu bà Phool Patti Devi và cháu trai Kanha đang ngủ trên cùng một chiếc giường sau bữa tối thì bất ngờ bị rắn cắn. Gia đình đã nhanh chóng đưa họ đến Bệnh viện Ballia nhưng cả hai đều đã tử vong trong quá trình điều trị.
Sơ cứu đúng cách khi bị rắn cắn
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ , bác sĩ khuyến cáo các bước sơ cứu nên làm là động viên người bệnh; không để người bệnh tự đi lại vì có thể làm cho nọc độc phát tán nhanh hơn vào cơ thể; bất động chân/tay bị cắn (có thể bằng nẹp), để bộ phận có vết cắn ở vị trí thấp hơn vị trí của tim; cởi các đồ trang sức (nhẫn, vòng) ở vùng bị cắn.
Nếu rắn hổ cắn có thể gây liệt (hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia, rắn biển, rắn hổ mang thường) thì áp dụng kỹ thuật băng ép bất động và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện vận chuyển, nên gọi điện báo trước để được tư vấn.
Có thể dùng các băng chun giãn, băng vải hoặc tự tạo từ khăn, quần áo. Băng tương đối chặt nhưng không quá mức (còn sờ thấy động mạch đập).
Bắt đầu băng từ ngón chân, tay đến hết toàn bộ chân, tay bị cắn. Dùng nẹp cứng (nẹp, miếng gỗ, que, miếng bìa cứng…) cố định chân, tay bị cắn.