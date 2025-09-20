Đang chơi ngoài sân, thấy rắn hổ mang cậu bé 1 tuổi làm một việc khiến cả làng sửng sốt

Vừa qua một vụ việc hy hữu xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở Tây Champaran, bang Bihar, Ấn Độ. Bé trai 1 tuổi, Govind Kumar, đã bất tỉnh sau khi cắn con rắn hổ mang tại nhà.

"Bé Kumar được trung tâm y tế gần làng chuyển đến đây. Bé được gia đình đưa đi cấp cứu do ngất xỉu sau khi cắn một con rắn hổ mang", Giám đốc bệnh viện Duvakant Mishra chia sẻ với India TV .

Ảnh minh họa.

"Theo lời kể của gia đình Kumar, bé trai bắt được con rắn tại nhà của họ ở làng Mohachchhi Bankatwa. Khi nhìn thấy cháu trai đang cầm con rắn, bà của bé ngay lập tức chạy đến để lấy con rắn ra nhưng không kịp. Kumar đã cắn con rắn. Con rắn hổ mang nằm chết trên sàn nhà còn bé trai cũng bất tỉnh", ông Mohachchhi Bankatwa nói.

Ông Mohachchhi Bankatwa cho biết thêm sức khỏe bé trai đang được các bác sĩ theo dõi.

Theo đội ngũ y tế, có vẻ như con rắn hổ mang đã chết do chấn thương ở đầu và miệng do vết cắn của đứa trẻ gây ra. Trong khi đó, tác động của nọc độc lên Govinda tương đối nhẹ, đủ để khiến em bất tỉnh, nhưng không đủ để gây tử vong.

Cũng tại Ấn Độ trước đó, một phụ nữ 65 tuổi và cháu trai 6 tuổi của bà thiệt mạng sau khi bị rắn cắn ở làng Shukl Chapra, Ballia, bang Uttar Pradesh.

Thông tin ban đầu bà Phool Patti Devi và cháu trai Kanha đang ngủ trên cùng một chiếc giường sau bữa tối thì bất ngờ bị rắn cắn. Gia đình đã nhanh chóng đưa họ đến Bệnh viện Ballia nhưng cả hai đều đã tử vong trong quá trình điều trị.