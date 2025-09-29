Nở rộ xu hướng “du lịch vô dụng”

Kỳ nghỉ Quốc khánh (Thập Nhất) tại Trung Quốc sắp đến, nhiều nơi sẽ đón chào đỉnh điểm du lịch. Sau khi trào lưu "Du lịch Đặc công" hạ nhiệt, một hình thức du lịch mới được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng, đặt biệt danh là "Du lịch Vô Dụng", đã nổi lên. Họ chuyển sang nằm thả trôi trên sông, nhảy bungee hạ cánh chậm và leo núi bằng thang máy, theo đuổi phương châm "tiêu hao thể lực tối thiểu, thoải mái tâm lý tối đa".

Du lịch mạo hiểm nhưng tối thiểu mạo hiểm

Ví dụ, khác với sự mạo hiểm và kích thích của nhảy bungee truyền thống, "phiên bản vô dụng" của bungee chỉ có độ cao từ 20 đến 30 mét. Người trải nghiệm chỉ có cảm giác mất trọng lượng trong khoảnh khắc nhảy xuống, sau đó được dây bungee kéo lại một cách ổn định, từ từ và đều vận tốc để đáp xuống mặt đất.

Nhảy bungee thì phải thật thấp và chậm

Leo núi phải có thang cuốn

Đi chơi hồ thì chỉ nằm phao tự trôi

Tại Hồ Châu, Chiết Giang, du khách trẻ Hồ Thuần Nhiên cho rằng phiên bản bungee vô dụng này vừa đủ đáp ứng nhu cầu vừa muốn trải nghiệm kích thích mà lại không cần phải quá làm khó bản thân. Cô thừa nhận, sau khi trải qua "Du lịch Đặc công" – đi 5 điểm tham quan trong một ngày, triết lý du lịch hiện tại của cô rất đơn giản: có thể đi ít nơi hơn, nhưng nhất định phải thực sự thư giãn.

Hay như leo núi phiên bản vô dụng cho phép du khách ngồi thang máy tham quan hoặc thang cuốn đi thẳng lên đỉnh núi, đạt được mục tiêu "một bước núi cũng không leo, một cảnh đẹp cũng không bỏ sót". Lưu Điền Duệ, người làm việc tại Bắc Kinh, cho biết anh chuẩn bị thử hình thức "ngồi thang máy leo núi" này trong kỳ nghỉ tới. "Tôi đã nghĩ sẵn chú thích ảnh đăng lên mạng xã hội rồi, đó là 'Công nghệ và tinh hoa của việc leo núi ở giới trẻ đương đại'".

Du khách Chu Minh Hiên đến từ Vũ Hán cũng đặc biệt yêu thích leo núi phiên bản vô dụng. Anh cho rằng việc ngồi "thảm ma thuật" (băng chuyền tự động) lên núi rồi tìm một tảng đá ngồi uống trà và ngắm cảnh còn thoải mái hơn là chạy khắp mọi điểm tham quan. "Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc du lịch có thực sự khiến bản thân vui vẻ hay không".

Ngoài ra, một số cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ rằng, so với sự dữ dội của "chèo thuyền chống lũ" (chèo thuyền vượt thác mạnh), họ thích cách chơi nhàn nhã ở Quế Lâm – mặc áo phao nằm thả trôi theo dòng nước, vừa cảm nhận niềm vui chèo thuyền vừa thưởng ngoạn cảnh sắc núi non hai bên bờ. Dữ liệu từ Meituan Travel cho thấy, lượng tìm kiếm từ khóa "chèo thuyền vô dụng" trong tháng trước đã tăng 135% so với tháng trước đó.

Thị trường phản ứng tích cực

Trong mùa hè này, độ nóng vé vào cửa của các khu thắng cảnh Trung Quốc giới thiệu trải nghiệm "Du lịch Vô Dụng" đã tăng trưởng rõ rệt. Dữ liệu từ Qunar Travel cho thấy Khu quan sát Thiên Dữ Sơn, hồ Thiên Đảo (Chiết Giang) và khu thắng cảnh Thần Tiên Cư (Chiết Giang), nổi tiếng với "thang cuốn ngắm núi", có doanh số vé tăng lần lượt 32.4% và 36.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các điểm du lịch có thể đáp ứng như cầu "du lịch vô dụng" đang tăng trưởng doanh thu mạnh

Trong số các khu thắng cảnh chủ yếu cung cấp "bungee vô dụng", doanh số vé của Thiên Không Chi Thành, Hồ Bắc đã tăng 2.7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về vấn đề này, Phó giáo sư Hùng Hải Phong từ Học viện Quản lý Công nghiệp Văn hóa thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc phân tích rằng sự trỗi dậy của "Du lịch Vô Dụng" có liên hệ mật thiết với áp lực và lo âu tồn tại phổ biến trong xã hội đương đại. Ông nhận định: "Áp lực công việc hàng ngày của người trẻ khá lớn, các hoạt động thư giãn cần cung cấp chức năng như một van giảm áp, đảm nhận một vai trò phục hồi nhất định, chứ không phải trở thành áp lực mới".

Nguồn: ETtoday