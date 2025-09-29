Nhìn thấy 16 chiếc túi nilon ở trước nhà, người phụ nữ nhanh chóng cùng chồng thông báo với chính quyền

Mới đây, những người dân ở Udon Thani, Thái Lan đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện những túi nilon lạ bị vứt bên ngoài một ngôi nhà, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra nguồn gốc.

Cụ thể, vụ việc mới xảy ra tại Ban Si Wilai, huyện Mueang, tỉnh Udon Thani hôm thứ Sáu, 26/9 vừa qua. Theo đó, người dân đã rất hoang mang sau khi phát hiện 16 chiếc túi nilon với thứ bên trong được cho là cần sa khô ở ngoài một ngôi nhà và đã lập tức báo cảnh sát.

Họ cho biết những chiếc túi nilon này là dạng túi zip trong suốt và có nhãn giới thiệu cửa hàng tên là Tue Joi Store.

Những chiếc túi zip lạ bên trong được cho là chứa cần sa được người dân phát hiện.

Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Mueang Udon Thani đã nhanh chóng có mặt, thu thập và cân số cần sa, tổng cộng 1,2 kg, trước khi gửi đi để kiểm tra và xử lý pháp lý. Natta, một cư dân 57 tuổi, cho biết ban đầu bà cứ tưởng những chiếc túi này là túi rác bỏ đi khi đang đỗ xe.

"Khi tôi nhìn kỹ và thấy chữ ‘cần sa’ được in rõ ràng trên bao bì, tôi chết lặng. Tôi không quan tâm nó có hợp pháp hay không, với tôi nó vẫn là ma túy. Tôi không dám động vào nó", người phụ nữ nói thêm.

Bà Natta ngay lập tức báo cho chồng mình là Prasit, chủ tịch hội đồng địa phương 76 tuổi, và trưởng thôn, người đã hỗ trợ liên hệ với chính quyền.

Những gói cần sa đã được cảnh sát thu giữ và điều tra.

Ông Prasit xác nhận ông không biết tại sao cần sa lại xuất hiện trước nhà họ. Bà Natta tin rằng số cần sa này có thể đã bị ai đó bỏ lại vì sợ hậu quả pháp lý hoặc có thể được cố tình giấu đi để sau này lấy lại, vì khu vực trước nhà rất bừa bộn và dễ giấu đồ.

Ông Wasan Pratumchai, trưởng thôn Ban Chan, đã kiểm tra hiện trường và cho biết bao bì có nhãn hiệu giống với các sản phẩm cần sa thương mại được bán hợp pháp ở Thái Lan. "Tôi nghi ngờ nó bị rơi vô tình trong quá trình vận chuyển chứ không phải cố ý vứt bỏ. Nhưng dù sao, nếu không có giấy tờ hợp lệ, việc sở hữu nó là bất hợp pháp", ông Wasan Pratumchai tuyên bố.

Được biết tại Thái Lan, có một thực tế đáng lo ngại đang diễn ra liên quan đến tình trạng nghiện các chất kích thích như ma túy, cần sa và ảnh hưởng tới sự bình yên của nhiều gia đình. Điển hình là mới đây, một người đàn ông 63 tuổi ở Udon Thani bất đắc dĩ đã phải sát hại chính đứa con trai ruột của mình. Vụ việc xảy ra sau khi người cha già không thể chịu nổi đứa con trai mới 30 tuổi nhưng đã nghiện ngập hàng chục năm, không đi làm, chỉ ăn bám vào bố mẹ và thường xuyên gây chuyện.