Người đàn ông bị chủ nợ đâm tử vong vì không chịu trả 100 ngàn đồng

Một vụ án mạng kinh hoàng gần đây xảy ra tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, khi một người đàn ông 40 tuổi tên là Sirasat bị chủ nợ 27 tuổi là Krittisat cùng bạn gái 23 tuổi là Wilaiporn đâm tử vong sau khi từ chối trả nợ. Cảnh sát đã đưa cặp đôi gây án về thẩm vấn, và mới biết sự việc xảy ra chỉ vì 120 bath (khoảng gần 100 ngàn đồng). Đây là số tiền mà nạn nhân đã ghi nợ tại cửa hàng và được Krittisat trả thay.

Theo Khaosod, sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 24/9 tại một ngôi nhà gỗ không có số nhà ở địa phương tỉnh Khon Kaen. Khi cảnh sát nhận được tin báo và đến nơi, họ phát hiện nạn nhân là một người đàn ông, gục ngã trong nhà, ngực phải bị một con dao đâm, máu chảy lênh láng, đã tử vong. Bên cạnh thi thể là một đôi nam nữ, cả hai đã lập tức bị đưa về thẩm vấn.

Cặp đôi này là Krittisat (nam, 27 tuổi) và Wilaiporn (nữ, 23 tuổi). Họ là người yêu và được người thân của Krittisat cho phép tạm trú trong ngôi nhà gỗ này. Tuy nhiên, người thân cũng cho phép người đàn ông 40 tuổi Sirasat cư trú. Ban đầu, hai bên chung sống hòa thuận. Sau khi Sirasat có bạn gái, anh ta chuyển đến sống cùng bạn gái. Tối hôm xảy ra án mạng, Sirasat quay lại nơi ở cũ để dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi hẳn. Krittisat đòi Sirasat trả món nợ, nhưng Sirasat không chịu trả, vì thế Krittisat nổi giận và dùng gậy bóng chày đánh anh ta.

Căn nhà nơi xảy ra thảm kịch

Hai bên xảy ra xô xát. Wilaiporn khai rằng cô thấy bạn trai mình và đối phương đánh nhau, Sirasat thậm chí còn giật được gậy bóng chày để tấn công Krittisat. Cô lo sợ bạn trai bị đánh nên tiện tay lấy một con dao đâm Sirasat. Sau khi anh ta gục xuống, cô rút dao ra và vứt xuống sông bên ngoài. Mặc dù ngay sau đó cả hai đã nhờ dân làng giúp đỡ gọi xe cấp cứu đưa Sirasat đi bệnh viện, nhưng nhân viên cấp cứu đến nơi thì anh ta đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cảnh sát cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Qua thẩm vấn, họ được biết Sirasat không hề nợ một khoản tiền lớn, số tiền thực tế chỉ là 120 bath. Khoản tiền này là do Sirasat đã ghi nợ khi mua sắm tại một cửa hàng, và khi chủ tiệm đến đòi nợ, Krittisat đã trả tiền thay cho Sirasat.

Nguồn: Khaosod