Chàng trai 28 tuổi cưới bà lão 65 tuổi, cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng

Chuyện tình "đũa lệch" giữa Cheryl McGregor (65 tuổi) và Quran McCain (28 tuổi), sống tại Georgia, Mỹ từng gây chấn động dư luận.

Theo đó, Cheryl McGregor, được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng Cheryl", trở thành cái tên quen thuộc trên TikTok. Nhờ chuyện tình hiếm có với chàng trai trẻ kém mình tới 37 tuổi, bà thu hút hơn 5 triệu người theo dõi và gần 200 triệu lượt thích.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi cùng làm việc tại nhà hàng ăn nhanh Dairy Queen vào năm 2012. Con trai của Cheryl, Chris là quản lý của Quran, và bà sẽ đến nơi làm việc của Chris để kiểm tra hoặc đi ăn cùng. Thời điểm đó, Quran chỉ mới 15 tuổi nên không có bất kỳ sự lãng mạn nào.

"Chúng tôi không nghĩ nhiều về nhau, cô ấy lái một chiếc Carrera màu xanh da trời và đó là lý do duy nhất tôi để ý đến cô ấy!", Quran nói.

Sau đó, Quran rời bỏ công việc của mình và 2 người mất liên lạc. Cho đến ngày 4/11/2020, cặp đôi đã gặp lại, Quran đến cửa hàng tiện lợi nơi Cheryl đang làm thu ngân.

Quran nói: "Tôi thường gặp cô ấy mỗi ngày, cô ấy luôn rất vui, nhưng hôm đó cô ấy buồn và tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy đã khóc".

Cheryl đã rất buồn vì bà đã đăng một đoạn video quay cảnh mình nhảy múa trên TikTok nhưng nhận được những bình luận ghét bỏ, và Quran đã an ủi bà.

Họ vẫn giữ liên lạc, thậm chí còn làm một số video nhảy cùng nhau đã lan truyền nhanh chóng và mang về 1,3 triệu lượt thích. Cặp đôi trở nên thân thiết hơn và cuối cùng đã hẹn hò lãng mạn.

Cheryl nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi và anh ấy sẽ ở bên nhau như thế này, anh ấy là một người tuyệt vời. Tất cả những điều cả hai trải qua đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn".

Quran chia sẻ, không ai chấp nhận điều này, mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang nói đùa hoặc nghĩ rằng tất cả chỉ là trò chơi. Nhưng anh khẳng định, gia đình anh chấp nhận vì họ có thể thấy cả hai hạnh phúc như thế nào khi bên nhau.

Vào tháng 7/2021, Quran khiến Cheryl bật khóc vì xúc động khi quỳ gối cầu hôn tại nhà hàng Olive Garden với chiếc nhẫn trị giá 3.000 USD (79 triệu đồng).

Đám cưới của họ vấp phải vô số chỉ trích. Nhiều người cho rằng Quran lợi dụng Cheryl để tìm kiếm danh tiếng và tiền bạc; song cả hai vẫn kiên quyết khẳng định tình cảm chân thành, liên tục đăng tải video chung để chứng minh tình yêu. Cặp đôi còn khiến công chúng bất ngờ khi công bố kế hoạch sinh con nhờ mang thai hộ.

Đến tháng 7/2024, họ tổ chức một bữa tiệc tiết lộ giới tính em bé, chia sẻ niềm vui sắp đón chào đón một bé gái.

Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, người hâm mộ bắt đầu nhận thấy điều khác lạ. Trong khi Cheryl vẫn đều đặn đăng video trên TikTok thì Quran lại hoàn toàn biến mất. Những lời đồn thổi bắt đầu rộ lên. Một số người cho rằng Quran có thể đã vướng vào rắc rối pháp luật, buộc Cheryl phải một mình duy trì nội dung. Một số khác thì tỏ ra đồng cảm: "Tội nghiệp Cheryl, có lẽ cô ấy đang phải chịu đựng trong khi chồng đi vắng".

Bất chấp những tin đồn, Cheryl vẫn không ngừng xuất hiện với phong thái rạng rỡ quen thuộc. Trong một clip gần đây, bà mỉm cười trước ống kính, hát nhép ca khúc nói về nỗi nhớ, khiến người hâm mộ càng thêm xôn xao.

"Cô ấy đang gửi thông điệp mà không cần lời nói", một bình luận viết. Người khác thì tin chắc: "Cheryl chỉ đang đợi chồng trở về mà thôi".

Dù chồng trẻ đang im hơi lặng tiếng, "Nữ hoàng" Cheryl dường như vẫn giữ tinh thần lạc quan, không hề từ bỏ "vương miện" mà cộng đồng mạng đã trao cho.