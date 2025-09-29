Chuyên gia cảnh báo nguy cơ động đất kèm sóng thần cực lớn tại Indonesia

(Ảnh minh họa: 3PM)

Theo hãng thông tấn Antara News (Indonesia), trong hội thảo "Đánh giá rủi ro thảm họa megathrust" tổ chức tại Padang (Tây Sumatra) ngày 27/9, Giáo sư Fauzan - Chủ tịch Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Giảm thiểu và Quản lý thảm họa (ICDMM) 2025 - nhận định: "Trong số 12 đới đứt gãy có khả năng gây siêu động đất được xác định tại Indonesia, có 2 khu vực tiềm ẩn rủi ro cao nhất".

Giáo sư Fauzan nêu rõ 2 vùng này gồm đới đứt gãy Eo biển Sunda và đới đứt gãy Mentawai-Siberut. Ông nhấn mạnh đây là những khu vực có thể phát sinh những siêu động đất (megathrust), đồng thời có thể kích hoạt sóng thần quy mô lớn, do Indonesia nằm dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương - nơi ba mảng kiến tạo lớn Ấn Độ - Australia, Á - Âu và Thái Bình Dương giao nhau. Sự va chạm này khiến khu vực liên tục hứng chịu hoạt động địa chấn và núi lửa dữ dội, với nguy cơ xảy ra động đất, sóng thần và núi lửa phun trào.

"Siêu động đất (megathrust) là loại động đất có cường độ lớn nhất, xảy ra tại các vùng hút chìm" - ông Fauzan giải thích. Ông Fauzan cũng cho biết sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo ở những khu vực này có thể gây tích tụ năng lượng và nếu giải phóng đột ngột sẽ kích hoạt một trận động đất dữ dội kèm theo sóng thần.

Trích dẫn các nghiên cứu khoa học, ông Fauzan chỉ ra rằng Mentawai-Siberut được đánh giá là một trong những "khoảng trống địa chấn" nguy hiểm nhất thế giới. Kể từ sau 2 trận động đất thảm khốc vào các năm 1797 và 1833, khu vực này chưa từng giải phóng năng lượng tích tụ, làm dấy lên lo ngại về một trận động đất có thể có độ lớn lên tới 9,0 độ richter.

Học sinh Indonesia diễn tập phản ứng khi có động đất, ngày 17/9/2025 (Ảnh: Antara News)

Giáo sư Fauzan cảnh báo: "Chúng ta không mong điều này xảy ra nhưng nguy cơ là có thật và cần phải chuẩn bị trước". Ông cũng nhắc lại rằng các trận động đất lịch sử năm 1797 và 1833 từng gây thiệt hại nặng nề, cướp đi nhiều sinh mạng tại thành phố Padang.

Theo Giáo sư Fauzan, các chuyên gia tại Cơ quan Nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) và Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý (BMKG) cũng đã xác nhận đới đứt gãy Mentawai-Siberut vẫn đang tiếp tục tích tụ năng lượng lớn, làm gia tăng rủi ro thảm họa trong tương lai gần.

Trong bối cảnh hàng triệu người dân sinh sống dọc bờ biển phía Tây Sumatra cũng như tại các khu vực đông dân quanh Jakarta và Java, cảnh báo này đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường khả năng ứng phó thiên tai, xây dựng công trình chống chịu và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới.