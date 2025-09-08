Thế chấp 800 tấn "thịt bò, cừu" để vay hơn 148 tỷ đồng nhưng không trả được, chủ doanh nghiệp chăn nuôi bị ngân hàng “siết nợ”: Bí mật động trời phía sau bị lật tẩy

Khoản vay đặc biệt

Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Nông nghiệp và Chăn nuôi Green Earth tại Xilin Gol, Abag, Nội Mông, Trung Quốc, do doanh nhân Hồ Quốc Đống điều hành. Đơn vị cho vay là Ngân hàng Hợp tác Nông thôn Xilinhot.

Theo đó, từ năm 2019, Hồ Quốc Đống liên tục vay vốn ngân hàng theo hình thức mới là dùng thịt bò, cừu làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, đến năm 2023, doanh nghiệp của người này mất khả năng trả khoản nợ quá hạn hơn 40 triệu NDT (hơn 148 tỷ đồng).

Trong quá trình cưỡng chế thi hành án, ngân hàng và tòa án địa phương phát hiện phần lớn số hàng thế chấp không phải là thịt bò, thịt cừu như cam kết mà chỉ là thịt vịt tiêm nước, được đóng gói, gắn nhãn “thịt bò, thịt cừu”. Tổng khối lượng thịt vịt này lên tới hơn 808 tấn, trong khi thịt bò và cừu thật của doanh nghiệp này chỉ khoảng 65 tấn.

Số hàng này sau đó được tòa án Abag bán thanh lý, thu về gần 809.000 NDT (gần 3 tỷ đồng). Con số này quá nhỏ, không đủ bù đắp khoản lỗ hơn 39,86 triệu NDT mà ngân hàng phải gánh chịu.

Lỗ hổng giám sát trong sản phẩm tín dụng

Theo Sina, vụ việc liên quan tới dịch vụ cho vay dựa trên hàng hóa do Ngân hàng Hợp tác Nông thôn Xilinhot triển khai từ năm 2018. Hàng hóa thế chấp được giám sát bởi một công ty quản lý độc lập, và người vay có thể luân chuyển hàng hóa để tránh hết hạn hoặc hư hỏng.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án địa phương, Công ty TNHH Nông nghiệp và Chăn nuôi Green Earth đã nhiều lần bán tài sản thế chấp để xoay vòng vốn, khiến kho lạnh thiếu hụt thịt bò, cừu. Để qua mặt khâu kiểm tra, Hồ Quốc Đống mua số lượng lớn thịt vịt từ Sơn Đông, sau đó đóng gói thành “thịt cừu tuyển chọn”.

Từ năm 2020 đến 2021, người đàn ông này đã mua hơn 480 tấn thịt vịt với giá rẻ để thay thế thịt bò, cừu trong kho. Công ty giám sát khi đó chỉ thực hiện kiểm kê khối lượng chung, không xác minh chi tiết chủng loại.

Các luật sư nhận định ngân hàng quá phụ thuộc vào báo cáo của bên giám sát, thiếu kiểm tra sau giải ngân nên không phát hiện kịp thời rủi ro, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tội chồng tội

Ngoài việc gian lận tín dụng, Hồ Quốc Đống còn bị cáo buộc lừa đảo hợp đồng. Từ năm 2021 đến 2022, khi Công ty TNHH Nông nghiệp và Chăn nuôi Green Earth thua lỗ và nợ hơn 57 triệu NDT (hơn 211 triệu đồng), doanh nhân họ Hồ vẫn tiến hành mua gia súc, cừu với giá cao hơn thị trường, kèm trợ cấp vận chuyển, nhằm thu hút nông dân bán hàng. Sau khi giết mổ và bán số thịt này, công ty của anh ta lại không thanh toán như cam kết.

Theo cơ quan công tố địa phương, có 74 nạn nhân bị lừa, với tổng giá trị thiệt hại gần 17 triệu NDT (hơn 62 tỷ đồng).

Tháng 12/2024, Tòa án Abag tuyên phạt Hồ Quốc Đống 5 năm tù và phạt 100.000 NDT về tội lừa đảo tín dụng, cùng 13 năm tù và phạt 100.000 NDT về tội lừa đảo hợp đồng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm tù giam và nộp phạt 200.000 NDT (hơn 740 triệu đồng).

Dù Hồ Quốc Đống kháng cáo, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm. Các chuyên gia pháp lý cho rằng vụ việc là bài học nhắc nhở với các ngân hàng. Việc phụ thuộc quá nhiều vào công ty giám sát bên thứ ba và thiếu giám sát sau cho vay có thể biến sản phẩm tín dụng sáng tạo thành rủi ro tiềm ẩn cho toàn bộ hệ thống tài chính.