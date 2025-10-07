Con trai tử vong do kẹt đầu vào cửa sổ ô tô, người mẹ bị bắt

Một phụ nữ 32 tuổi ở Georgia, Mỹ, đã bị bắt sau khi đứa con trai 7 tuổi của cô tử vong do đầu bị kẹt trong cửa sổ ô tô, theo các báo cáo.

Sở Cảnh sát Atlanta hôm 1/10 cho biết, Kandice Grace đã bị buộc tội giết người cấp độ hai và hành vi tàn ác cấp độ hai đối với trẻ em vì liên quan đến cái chết của một bé trai.

Đứa trẻ được xác định là Mazi Simmons.

Một nhân chứng khai với cảnh sát rằng Grace đã ghé qua nhà anh ta vào khoảng 10 giờ tối hôm trước và quyết định để bọn trẻ trong xe vì không muốn chúng vào nhà. Theo cảnh sát, cô ta đã rời đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, nhân chứng nhìn thấy xe của Grace trong bãi đậu xe và đầu của cậu bé thò ra ngoài cửa sổ, lệnh bắt giữ nêu rõ.

Kandice Grace bị bắt sau cái chết của con trai.

Cảnh sát cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy đứa trẻ "không tỉnh táo và không thở" bên trong chiếc ô tô. Đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện khu vực, sau đó được tuyên bố là đã tử vong.

Trích dẫn lệnh của cảnh sát, tờ People cho biết cậu bé đang ngồi cạnh hai em nhỏ của mình, trong khi Grace "ngủ gục trên ghế lái". Đó là lúc đầu đứa trẻ bị kẹt vào cửa sổ ghế sau.

Cảnh sát tìm thấy Grace tại nhà hàng xóm cùng đứa con út. "Các điều tra viên đã cố gắng nói chuyện với Grace, nhưng cô liên tục ngất xỉu khi đang ngồi và bế con", lệnh bắt giữ ghi rõ.

People cho biết cảnh sát đã có lệnh khám xét, yêu cầu xét nghiệm máu và nước tiểu của Grace và kết quả cho thấy cô dương tính với opioid và THC.