16 tuổi huy động thành công 26 tỷ đồng vốn cho dự án AI, tự đạp xe đi thuyết phục nhà đầu tư, nhận visa đặc biệt của Mỹ đến thẳng Thung lũng Silicon

Ở tuổi 16, Toby Brown, một học sinh trung học tại London, đã gây chú ý khi huy động thành công 1 triệu USD cho dự án trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Beem. Thông tin đến đúng vào ngày sinh nhật khiến cậu vừa phấn khích vừa băn khoăn không biết việc bỏ thi và rời trường học để đi Mỹ có hợp pháp hay không.

Nhà trường đón nhận tin vui với thái độ tích cực, còn bạn bè thì hoàn toàn bất ngờ khi Toby thông báo sẽ đến Thung lũng Silicon chỉ một tuần sau đó.

“Nhiều người không tin. Họ nghĩ tôi vẫn chỉ là cậu học sinh bình thường”, Toby kể lại.

Sinh ra trong một gia đình không ai làm trong lĩnh vực công nghệ, cha làm tiếp thị còn mẹ làm trong ngành y tế, Toby sớm bộc lộ niềm say mê đặc biệt với máy móc và lập trình.

Khi mới 7 tuổi, cậu xin một chiếc máy tính mini Raspberry Pi để học lập trình. Từ đó, Toby miệt mài tự học qua YouTube và Google, mày mò tạo ra các trò chơi toán học hay thiết kế hệ thống báo động.

Dù yêu thích việc học, cậu vẫn chỉ được xem là học sinh trung bình vì không hứng thú với cách học truyền thống.

Năm 2023, Toby bắt đầu xây dựng Beem, một dự án AI mà cậu tin có thể thay đổi cách con người tương tác với công nghệ. Mục tiêu của Beem là giúp con người giảm bớt thời gian cho những việc họ không muốn làm, để tập trung nhiều hơn vào điều mình thực sự yêu thích.

Thay vì hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Toby quyết định dành toàn bộ thời gian cho Beem và bắt đầu hành trình huy động vốn. Trong kỳ nghỉ hè năm 2024, cậu đạp xe khắp London để thuyết trình với các quỹ đầu tư, sau đó tiếp tục gặp gỡ nhà đầu tư ở New York và Thung lũng Silicon thông qua Zoom.

Không có ai hướng dẫn, Toby tự mình rút kinh nghiệm qua từng lần thất bại và điều chỉnh cách kể chuyện để phù hợp hơn với từng nhà đầu tư.

Tháng 11/2024, nỗ lực của cậu được đền đáp khi South Park Commons - quỹ đầu tư do các kỹ sư đầu tiên của Facebook sáng lập - quyết định rót 1 triệu USD cho dự án.

“Khi nghe tin, tôi chỉ nói: ‘Nó đã xảy ra rồi’. Mẹ tôi thì vừa sốc vừa vui mừng”, Toby kể.

Sau khi nhận vốn, Toby chuyển đến California để phát triển Beem. Dù không có bằng cấp, cậu vẫn được cấp thị thực O-1. Đây là loại visa đặc biệt dành cho người có năng lực xuất chúng.

“Sống ở San Francisco là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi”, Toby chia sẻ.

Với kinh nghiệm của mình, Toby gửi lời khuyên đến những người trẻ muốn khởi nghiệp: Đừng cố sao chép người khác mà hãy làm điều khiến bản thân tò mò và say mê. Theo cậu, nếu dám theo đuổi niềm đam mê riêng, chia sẻ công việc của mình với mọi người và giữ được niềm tin mạnh mẽ vào điều bản thân đang tạo ra, đó chính là con đường ngắn nhất để đi tới thành công.

Theo BI