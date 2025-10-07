Mang thỏi vàng của ông cố đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Người dùng TikTok @namobanchangtongdaengso0, hay anh Namo, chủ một cửa hàng vàng ở tỉnh Saraburi, Thái Lan đã đăng một đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ khách hàng thuê xe từ tỉnh Nan đến cửa hàng vàng của mình để bán số vàng gia truyền của gia đình.

Khách hàng này đã thuê xe với giá 7.000 baht (hơn 5 triệu đồng) từ tỉnh Nan, vượt hơn 600 km để mang một thỏi vàng được thừa kế từ gia đình đến bán tại cửa hàng của anh Namo. Người phụ nữ nói rằng số vàng này là di sản thừa kế từ đời ông cố, được truyền từ đời này sang đời khác. Không ai biết nó là thật hay giả, nhưng trông nó rất giống vàng.

Namo còn nhặt được một thỏi vàng có khắc ký hiệu Trung Quốc để khách hàng sờ thử. Nó được làm bằng đồng thau và trông rất giống vàng. Một số khách hàng cũng đã gửi vàng Namo đi kiểm tra, nhưng hóa ra là vàng giả. Vì vậy, anh khuyên mọi người nên gửi vàng đến tiệm vàng địa phương để kiểm tra trước, để không phải mất thời gian di chuyển.

Cuối cùng, anh Namo đã giúp chi trả chi phí cho chuyến đi của người phụ nữ và nhận được một bức tượng Luang Por Ruay như một món quà nhỏ bày tỏ lòng biết ơn.