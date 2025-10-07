Con gái 21 tháng tuổi tử vong trong xe ô tô, bố lập tức bị bắt

Ngày 8/6, bé gái 21 tháng tuổi ở bang Louisiana (Mỹ) tử vong sau khi bị cha ruột bỏ quên trong ô tô suốt nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng.

Theo thông cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận St. Tammany (STPSO), nghi phạm Joseph Boatman (32 tuổi) đã bị bắt và đưa vào trung tâm giam giữ của quận này sau cái chết của cô con gái 21 tháng tuổi.

Sự việc xảy ra bên ngoài một ngôi nhà ở thành phố Madisonville, Texas, Mỹ. Joseph Boatman đã đến nhà một người thân vào khoảng 2h30 sáng ngày 8/6 để đón con gái 21 tháng tuổi.

Tuy nhiên, sau khi đặt con vào ghế trẻ em trên xe, người bố quay trở vào trong nhà mà quên luôn con gái. Trong khoảng thời gian đó, nhiệt độ ngoài trời tại Madisonville lên đến 37 độ C.

Joseph Boatman (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng quận St. Tammany).

Trưa cùng ngày, một người thân trong gia đình phát hiện bé gái vẫn còn ở trong xe và lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát tới nơi, bé gái đã bất tỉnh và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Các điều tra viên cho biết Boatman đã uống nhiều rượu trước khi đến đón con, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và dẫn đến hành động bỏ quên con trong xe. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cáo buộc hình sự khác.

Phát biểu về vụ việc, Cảnh sát trưởng Randy Smith bày tỏ: "Đây là một mất mát đau lòng mà không gia đình nào muốn đối mặt. Khi một đứa trẻ bị bỏ lại trong ô tô, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng gay gắt, hậu quả có thể trở nên thảm khốc chỉ sau vài phút".

Đây không phải lần đầu tiên Boatman gặp rắc rối với pháp luật, anh từng bị kết án tội dụ dỗ trẻ vị thành niên trực tuyến hè 2019.

Các chuyên gia cảnh báo, hiện tượng "Hội chứng quên trẻ em" (Forgotten Baby Syndrome) có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt khi người lớn rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng hoặc mất tập trung. Vì vậy, phụ huynh được khuyến cáo luôn phải kiểm tra kỹ các hàng ghế mỗi khi rời xe, thiết lập các lời nhắc trên điện thoại hoặc trao đổi trước với người thân để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ.