Mang vàng thừa kế từ mẹ chồng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Vào ngày 27/8/2025, anh Namo Banchangtong đến từ Thái Lan đã đăng một đoạn clip lên tài khoản TikTok @namobanchangtongdaengso0 sau khi một khách hàng nữ mang vàng của mẹ chồng đến cửa tiệm vàng của anh để kiểm tra xem đó có phải vàng thật hay không và muốn bán.

Trong clip, người phụ nữ mang theo nhiều loại vàng, bao gồm vàng thỏi và vàng miếng, cùng nhiều loại trang sức bằng vàng khác.

Nữ khách hàng nói rằng bà ấy không biết tất cả số vàng mình mang theo có phải là vàng thật hay không, vì đó là tài sản thừa kế từ mẹ chồng. Mẹ chồng không nói rõ đó là vàng gì vì bà đã mất cách đây 5-6 năm.

Anh Namo nói rằng số vàng này không phải tất cả đều là vàng Thái. Người phụ nữ nói rằng có một ít vàng Thái, còn lại là vàng nước ngoài.

Khi bắt đầu kiểm tra số vàng có đính kim cương, tiệm vàng phát hiện ra rằng đó không phải là kim cương thật. Chỉ có mặt dây chuyền hình trái tim được đính kim cương thật.

Phần đáng ngờ nhất là một tấm vàng mỏng. Sau đó, từng miếng vàng được kiểm tra để xác định xem có phải vàng hay không. Sau khi kiểm tra, tấm vàng đáng ngờ đó được phát hiện là vàng 99%.

Và hầu hết các món đồ mang đến đều là vàng. Chỉ có hai món không phải vàng mà là vàng mạ. Khi được hỏi số vàng mang đến hôm nay sẽ bán được bao nhiêu, người phụ nữ không kỳ vọng nhiều, chỉ nói rằng 20.000-30.000 baht (khoảng 16-24 triệu đồng).

Sau đó, số vàng được đưa vào quy trình nấu chảy, riêng các thỏi vàng thì không cần nấu chảy.

Các thỏi vàng được cân, tổng cộng 25,07 gram và tỷ lệ vàng vẫn giữ nguyên ở mức 99% như trước.

Vàng nấu chảy nặng 17,97 gram, trước khi tính giá thành các thỏi vàng, được bán với giá 131.673 baht. Vàng nấu chảy có 81% vàng, được bán với giá 47.000 baht. Tổng cộng số vàng có giá hơn 170.000 baht (hơn 138 triệu đồng).