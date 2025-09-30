Bị quản lý chung cư khởi kiện vì cắt tỉa cây, yêu cầu bồi thường 534 triệu đồng, người đàn ông tuyên bố: “Cây trong vườn nhà tôi thì tôi có quyền”

Bị phạt vì cắt tỉa cây của chính mình trồng

Năm 2002, người đàn ông họ Lý, sinh sống tại một khu chung cư thuộc quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc mua về hai cây long não để trồng trong khuôn viên nhà riêng. Sau gần 8 năm, một trong hai cây phát triển quá nhanh, tán rộng, ông đã làm thủ tục xin phép ban quản lý khu chung cư để thuê đội chuyên nghiệp di chuyển cây ra sân trước nhà. Việc di dời phải sử dụng đến cả cần cẩu, nhưng cây vẫn phát triển khỏe mạnh, vươn cao xanh tốt.

Đến đầu năm 2021, khi tán cây che khuất quá nhiều ánh sáng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, ông Lý quyết định thuê người cắt tỉa. Chi phí cho lần cắt này là 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng). Với ông, đây chỉ là việc nhỏ, không có gì sai, bởi chính quyền khu dân cư trước đó từng cắt mạnh nhiều cây xanh khác.

Ông Lý cho biết, lần này ông cắt tỉa cây với quy mô lớn như vậy là do ông tham khảo việc cắt tỉa hai cây của ban quản lý gần nhà. Một cây sau khi chặt xong chỉ còn thân cao 1,6 m, cây còn lại 2,2 m. Ngoài ra, vào năm 2019, tại khu dân cư Tứ Quý Ngự Đình gần đó, ban quản lý cũng tiến hành cắt tỉa tới hơn 150 cây xanh, khiến toàn bộ chỉ còn lại thân cây trơ trụi.

Từ những tiền lệ này, ông Lý cho rằng việc mình cắt tỉa cây không thể coi là sai trái, càng không thể là hành vi vi phạm pháp luật. “Cây là do tôi mua, tôi trồng trong vườn nhà mình, thì tôi có quyền cắt bỏ cành lá khi cần thiết”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng trở nên căng thẳng. Công ty bất động sản phụ trách khu dân cư cho rằng hành vi của ông Lý đã “phá hủy môi trường xanh” của cộng đồng. Họ lập tức báo cáo lên cơ quan chức năng địa phương.

Ông Lý một mực phản đối cáo buộc, kiên quyết bảo vệ quan điểm rằng mình không hề làm sai. Thế nhưng, sau một thời gian tranh cãi mà không đạt kết quả, Phòng Quản lý đô thị quận Tùng Giang đã chính thức khởi kiện ông ra tòa với lý do “chặt cây trái phép”. Cơ quan này yêu cầu ông phải bồi thường 144.200 NDT (khoảng 534 triệu đồng).

Ông Lý nói về việc chặt cây long não trong vườn nhà mình

Vì sao cắt cây trong sân nhà lại bị coi là trái phép?

Trước sự ngạc nhiên và bức xúc của nhiều người, Trung tâm Quản lý Cây xanh quận Tùng Giang đã đưa ra lời giải thích. Theo quy định của thành phố Thượng Hải, cây xanh trong khu dân cư, kể cả khi do cá nhân bỏ tiền mua và trồng, cũng được coi là tài sản công cộng, thuộc sở hữu chung của toàn bộ cư dân trong khu. Vì vậy, người dân không được tự ý chặt, di dời hay cắt tỉa mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu muốn cắt tỉa vì lý do cây che khuất ánh sáng, ảnh hưởng thông gió hoặc gây nguy hiểm cho sinh hoạt, chủ hộ buộc phải nộp đơn đề nghị lên ban quản trị, ban quản lý khu dân cư hoặc công ty bất động sản phụ trách. Sau đó, đơn vị chuyên trách về cây xanh sẽ kiểm tra thực tế, căn cứ vào tình trạng sinh trưởng của cây và thực hiện cắt tỉa theo đúng quy định kỹ thuật.

Luật cũng chỉ rõ năm trường hợp đặc biệt mà người dân có thể nộp đơn xin chặt hạ cây, gồm:

- Cây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản, không thể di dời.

- Cây bị sâu bệnh nặng, chết hoặc có nguy cơ đổ, gây nguy hiểm cho công trình xung quanh.

- Cây cản trở nghiêm trọng đến thông gió, ánh sáng, không thể di dời.

- Cây phát triển gây nguy hiểm cho nhà ở hoặc thiết bị, ảnh hưởng an toàn con người, không có điều kiện di dời.

- Các trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của cơ quan quản lý đô thị.

Như vậy, mặc dù cây long não được chính ông Lý trồng từ đầu, nhưng khi đã nằm trong khu dân cư thì vẫn phải tuân thủ những quy định này.

Vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa án. Ông Lý kháng cáo, mong muốn được minh oan, nhưng cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều bác bỏ.

Theo kết quả thẩm định, cây long não trong sân nhà ông Lý có giá trị 28.840 NDT (hơn 100 triệu đồng). Căn cứ vào quy định xử phạt hiện hành tại Thượng Hải, Trung Quốc, mức bồi thường tối thiểu đối với hành vi chặt hoặc cắt cây trái phép phải gấp ít nhất 5 lần giá trị cây xanh. Từ đó, tòa tuyên ông Lý phải bồi thường số tiền 144.200 NDT (khoảng 534 triệu đồng).

Mặc dù ông Lý cho rằng đây là hình phạt quá nặng, nhưng cơ quan quản lý và tòa án khẳng định mức xử phạt này hoàn toàn phù hợp với quy định của thành phố Thượng Hải, đồng thời có tính răn đe để người dân nâng cao ý thức tuân thủ trong việc bảo vệ cây xanh và cảnh quan đô thị.

(Theo Baijiahao)