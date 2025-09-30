Trung Quốc tuyên án tử hình 16 thành viên băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới gốc Myanmar

Những kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo khét tiếng thuộc gia tộc họ Minh, vốn có gốc gác Trung Quốc - Myanmar (Ảnh: CCTV)

Đây là một tổ chức tội phạm gia đình, bị cáo buộc điều hành các "trung tâm lừa đảo" quy mô lớn liên quan đến khu vực Kokang, Myanmar, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động phi pháp khác như buôn ma túy, tổ chức mại dâm, mở sòng bạc và sử dụng vũ trang để duy trì quyền lực.

Theo thông tin từ tòa án, nhóm tội phạm này bắt đầu hoạt động từ năm 2015, dựa vào vũ khí và lực lượng vũ trang để lập nhiều cơ sở lừa đảo tại Kokang, vùng giáp biên giới Trung Quốc. Trong quá trình hoạt động, băng nhóm đã giết hại ít nhất 14 người, trong đó có 10 nạn nhân là những người bị cưỡng ép tham gia lừa đảo nhưng tìm cách bỏ trốn hoặc không tuân theo chỉ đạo.

Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng được nhắc đến diễn ra vào tháng 10/2023, khi các bị cáo nổ súng vào nhóm người đang bị giam giữ trong một cơ sở lừa đảo, khiến 4 người thiệt mạng, nhằm ngăn cản việc họ bị đưa trở lại Trung Quốc. Các hoạt động tội phạm của nhóm liên quan đến hơn 10 tỉ Nhân dân tệ, đồng thời thu hút nhiều thế lực "chống lưng tài chính" mà tổ chức này bảo vệ bằng vũ trang.

Trong số 16 án tử hình được tuyên, có 5 bị cáo được hoãn thi hành án 2 năm - hình phạt này có thể được giảm xuống tù chung thân nếu cải tạo tốt. Ngoài ra, 23 đồng phạm khác bị tuyên phạt mức án từ 5 năm tù giam đến chung thân.

Nạn nhân từ nhiều quốc gia châu Á được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo tại Myanmar hồi đầu năm 2025 (Ảnh: AP)

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), những kẻ cầm đầu băng nhóm này thuộc gia tộc họ Minh, vốn có gốc gác Trung Quốc - Myanmar. Người được cho là thủ lĩnh đời trước là Minh Tuyết Xương, một công dân mang hai quốc tịch. Con trai ông ta, Minh Quốc Bình (còn gọi là Mg Myin Shaut Phyin), nằm trong số 11 bị cáo bị tuyên án tử hình không có ân giảm.

Trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo xuyên biên giới bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia Đông Nam Á nhằm trấn áp các khu lừa đảo. Hàng nghìn người bị cưỡng ép làm việc tại các trại này đã được hồi hương về Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Vào tháng 4/2025, Liên hợp quốc từng cảnh báo các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc và Đông Nam Á thu lợi hàng chục tỉ USD mỗi năm từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Hoạt động này dựa vào lực lượng lao động khổng lồ - nhiều người trong số đó là nạn nhân của nạn buôn người, và đang có xu hướng lan rộng sang Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số đảo quốc Thái Bình Dương. Ước tính, hiện có hàng trăm nghìn người trên thế giới bị buộc làm việc trong các "trại lừa đảo" kiểu này.