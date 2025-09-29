Toà tuyên án tử hình mẹ kế bạo hành bé gái đến chết, người bố bèn khóc thảm xin giảm án: Dư luận cực phẫn nộ!

Ngày 16/9 vừa qua, Tòa án cấp cao tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tiến hành phiên xử thứ hai vụ án bé gái 12 tuổi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành đến chết, từng gây phẫn nộ trong dư luận.

Nạn nhân là cháu bé Lưu Tư Kỳ. Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 4 vừa qua, mẹ kế Hứa Kim Hoa bị kết án tử hình, cha ruột Lưu Giang bị kết án 5 năm 6 tháng tù.

Giang kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng. Mẹ ruột Kỳ là Bạch Nhiễm cũng kháng cáo, hy vọng Giang phải chịu mức án nghiêm khắc hơn.

Người mẹ ruột mang di ảnh của con gái đến phiên tòa

Tại phiên tòa thứ hai này, bị cáo Hứa Kim Hoa phủ nhận tội cố ý giết người, chỉ thừa nhận tội ngộ sát và ngược đãi. Cùng với đó, người cha ruột cũng không nhận tội cố ý gây thương thích, chỉ thừa nhận tội ngược đãi.

Giang khai rằng, 1.600 viên thuốc nhuận tràng mà anh ta mua là thuốc giảm cân và Hoa đã chỉ đạo anh ta mua chúng.

Thậm chí, Lưu Giang còn đặt ra câu hỏi trước tòa: "Làm sao tôi có thể lường trước được mối nguy hiểm cho đứa trẻ?".

Tiến hành thẩm vấn Giang, công tố viên đặt ra vấn đề, vì sao anh không trở về nhà để bảo vệ con gái khi Hoa nhốt Lưu Tư Kỳ trong nhà vệ sinh và đánh đập. Chưa kể, Hoa còn chụp ảnh lại hiện trường gửi cho Giang.

Phản bác lại, Giang cho rằng anh ta không suy nghĩ nhiều vào thời điểm đó và cũng chưa đọc hết tin nhắn của vợ.

Chứng kiến hai kẻ tội đồ thay phiên nhau tranh luận mà không có một chút ăn năn, mẹ ruột của bé Tư Kỳ - bà Bạch phẫn nộ, yêu cầu tòa án phải trừng phạt nghiêm khắc đối với Hoa và Lưu Giang.

Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào một ngày tiếp theo.

Như đã đưa tin trước đó, Từ Hoa, Lưu Giang và bốn người con, bao gồm cả bé Tư Kỳ, sống chung với nhau. Vào ngày 22/12/2023, bé gái xấu số đã bị ngược đãi đến chết.

17 ngày "địa ngục"

Gia đình Giang và Hoa có mối quan hệ phức tạp. Họ có 4 con, 2 trai và 2 gái. Kỳ là con của Giang và vợ cũ Bạch Nhiễm. Ba đứa trẻ vị thành niên còn lại không có quan hệ huyết thống với Giang và Hoa mà bị Hoa cùng hai chồng trước mua về vào các năm 2010, 2011 và 2016.

Từ đầu 2020, hàng xóm phát hiện những vết bầm tím và vết thương trên cơ thể Kỳ, thậm chí còn có những vết bỏng lớn. Khi hỏi bị thương thế nào, cô bé không chịu trả lời, chỉ nói rằng bị người nhà đánh vì làm sai.

Tháng 9/2023, Kỳ bỏ học. Trên đơn xin thôi học, bên cạnh tên của cha ruột Lưu Giang, cô bé viết "em tự nguyện thôi học, tự chịu hậu quả".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/12/2023, ba tháng sau khi Kỳ bỏ học, thủ đoạn bạo lực của Hoa leo thang. Hoa thông đồng với Giang trói con gái trong phòng tắm giữa mùa đông với lý do "trừng phạt vì bỏ trốn", khiến cô bé không thể cử động hay phản kháng...

Hình ảnh bé Tư Kỳ được người mẹ ruột lưu giữ

Trong 17 ngày tiếp theo, Hoa tiếp tục ngược đãi Kỳ. Cô ta nhiều lần gửi ảnh Kỳ bị trói trong phòng tắm với nhiều vết thương cho Giang nhưng anh ta không ngăn cản mà trả lời: "Đánh chết nó, hoặc em thả cho nó chạy đi, hy vọng nó chết ở bên ngoài".

Giang cũng hỗ trợ Hoa mua khoảng 1.600 viên thuốc nhuận tràng trên mạng cho Kỳ uống liều lượng lớn.

Sáng 22/12/2023, ba đứa trẻ khác trong nhà nhiều lần nói với Hoa rằng nếu đánh nữa, Kỳ có thể sẽ chết. Nhưng Hoa bỏ ngoài tai, còn lấy cớ Kỳ đang giả vờ để ra lệnh cho chúng tiếp tục đánh cô bé.

Một hàng xóm nhớ lại ngày hôm đó nghe thấy tiếng Kỳ kêu: "Làm ơn đừng đánh nữa".

Chiều cùng ngày, Kỳ co giật toàn thân rồi ngừng thở. Hoa không gọi cấp cứu mà cởi trói cho Kỳ rồi kéo vào phòng ngủ, thay bộ quần áo dính máu. Cô ta dọn dẹp phòng tắm, xóa dữ liệu video giám sát ở phòng khách, ngụy tạo thành tai nạn rồi mới gọi cho bệnh viện.

Bác sĩ phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân và thấy hành vi, lời nói của Hoa rất bất thường nên trình báo công an.

Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của Kỳ là suy tuần hoàn cấp do chấn thương, nhiễm trùng mủ, đói, lạnh và các yếu tố khác. Hoa và Giang lần lượt bị bắt giữ.

Ngày 27/9/2024, VKSND thành phố Bồ Điền khởi tố Hoa về các tội ngược đãi, cố ý gây thương tích và cố ý giết người; khởi tố Giang về tội ngược đãi và cố ý gây thương tích.

Theo kết quả giám định, Kỳ mắc nhiều bệnh trước khi tử vong, bao gồm: thiếu máu, viêm phế quản, viêm lá lách, xuất huyết tụy, viêm mủ, phù não và các cơ quan như gan, thận, cơ tim... Khi bị hại, cô bé suy dinh dưỡng, nặng 40 kg và có 31 vết dao cắt chỉ riêng ở chân.

Có rất nhiều vết thương cũ ở nhiều mức độ khác nhau. Ba đứa trẻ khác trong nhà cũng phải chịu nhiều mức độ ngược đãi như đổ nước sôi, đâm kim.

Cảnh sát tìm thấy nhiều hình ảnh trẻ em bị thương và bị ngược đãi trên điện thoại di động của Hoa và Giang. Người mẹ kế cũng nhiều lần tìm kiếm trên Internet những cách để ngược đãi và làm hại trẻ em.

Từ người cha hiền lành thành kẻ nhẫn tâm

Trong ký ức của Bạch Nhiễm, Lưu Giang không phải người có xu hướng bạo lực.

Năm 2010, Nhiễm gặp Giang, công nhân quê Tứ Xuyên, khi cùng làm việc ở nhà máy. Khi đó, Giang hiền lành, thân thiện và chăm chỉ. Không lâu sau hai người kết hôn.

Năm 2011, Kỳ chào đời. Nhiễm nghỉ việc ở nhà chăm con. Gia đình ba người thuê một căn nhà nhỏ, cuộc sống không giàu có nhưng đầm ấm.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2013, sau khi hai vợ chồng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, Giang đột nhiên mất tích. Không có thu nhập, Nhiễm phải quay lại nhà máy làm việc. Hai mẹ con sống trong nhà máy, ban ngày cùng đi làm.

Khi Kỳ đến tuổi đi mẫu giáo, Nhiễm lo lắng vì không có hộ khẩu. Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của đứa trẻ đều ở quê Giang ở Tứ Xuyên. Cô hỏi thăm mọi người xung quanh về tung tích của Giang nhưng vô ích.

Năm 2014, Giang chủ động liên lạc với Nhiễm. Cô đề nghị: "Hoặc là đưa hộ khẩu của con cho tôi, hoặc là anh cho con đi học". Giang nói để đứa trẻ tạm thời ở nhà họ hàng, sau này anh ta sẽ đón về nuôi. Nhiễm do dự hồi lâu, cuối cùng đồng ý giao con cho chồng.

"Ngày thứ hai sau khi gửi con, tôi không thể liên lạc được với anh ta qua điện thoại nữa", Nhiễm kể. Ngày nào cô cũng gọi cho Giang nhưng đều tắt máy. Cô để lại tin nhắn qua mạng yêu cầu gặp con, Giang từ chối. Những ngày sau đó, cô nhiều lần nhắn tin mong được nói chuyện với con, nhưng đều không được chấp thuận.

Năm 2015, Giang hẹn gặp tại Cục Dân chính để làm thủ tục ly hôn. Hai người thỏa thuận ly hôn, Nhiễm không giành quyền nuôi con vì nghĩ mình không có thu nhập ổn định, không muốn con chịu khổ cùng. Thời điểm đó, Giang mở một quán mì ở Phúc Kiến và có khả năng tài chính nên hai bên thỏa thuận rằng con sẽ do anh ta nuôi dưỡng.

Năm 2016, khi cuộc sống tốt lên, Nhiễm nhiều lần nhắn tin yêu cầu đón con về. Giang đáp: "Chúng ta đã viết thỏa thuận ngay từ đầu rồi, giờ còn muốn gì? Đôi bên đừng làm phiền nhau nữa".

Năm 2017, Giang tái hôn với Hoa. Hoa dùng tài khoản của Giang để nhắn tin cho Nhiễm: "Cô Bạch đừng làm phiền chồng tôi nữa được không? Chúng tôi nuôi được con, cô yên tâm sống cuộc đời của mình đi". Nhiễm cũng không biết chồng đã đưa con gái đi đâu.

Năm 2019, Giang nói với Nhiễm: "Đừng làm phiền chúng tôi nữa, Kỳ ghét cô, gia đình chúng tôi đang sống rất tốt". Những lời này như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng Nhiễm. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân có lẽ không nên cố chấp đòi con. Với tâm lý mâu thuẫn đó, cô dần ngừng liên lạc.

Tháng 10/2024, Nhiễm đột ngột nhận được cuộc gọi từ tòa án mới biết rằng con gái đã bị hại gần một năm trước. Sau vụ việc, Nhiễm bị trầm cảm nặng, trong lòng tràn ngập hối hận và ăn năn.

Lương tri khó kiếm của kẻ tội đồ

Tại tòa, Hoa biện bạch rằng không cố ý ngược đãi hay sát hại nạn nhân. Cô ta coi con gái riêng của chồng như con ruột nên có nghĩa vụ dạy dỗ, trói ở nhà vì không muốn cô bé bỏ trốn. Cái chết của Kỳ là do phương pháp giáo dục và quản lý không đúng đắn. Cô ta có trách nhiệm nhưng không phải là hành vi cố ý giết người.

Hai bị cáo Lưu Giang và Hứa Kim Hoa

Giang nói không biết Kỳ bị ngược đãi. Khi về nhà vào chiều 5/12, anh ta có đánh vào mông Kỳ, dạy bảo một lúc rồi rời đi, không hề biết chuyện con gái bị Hoa làm hại.

Dựa trên bằng chứng và lời khai, TAND trung cấp thành phố Bồ Điền kết luận rằng Hoa thường xuyên hành hạ, ngược đãi 3 trẻ vị thành niên sống cùng mình trong thời gian dài, tình tiết nghiêm trọng, hành vi cấu thành tội Ngược đãi.

Bên cạnh đó, Hoa hành hạ Kỳ trong nhiều ngày liên tiếp, biết rõ rằng nạn nhân bị trói tay chân và nhốt trong nhà vệ sinh suốt 17 ngày, thể lực suy kiệt và luôn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, cô ta vẫn ra lệnh cho người khác đánh vào đầu cô bé nhiều lần, đồng thời tự tay đánh. Cuối cùng khiến Kỳ tử vong, hành vi cấu thành tội Cố ý giết người.

Là chồng của Hoa và là người giám hộ của nạn nhân, Giang biết rõ Hoa có hành vi ngược đãi tàn bạo với nhiều trẻ vị thành niên trong thời gian dài nhưng không ngăn cản, còn cung cấp thuốc nhuận tràng cho Hoa và hỗ trợ ngược đãi, hành vi cấu thành tội Ngược đãi và là đồng phạm.

Giang biết rõ Hoa có hình phạt thể xác với nạn nhân, nhưng lại nghe theo chỉ thị của vợ cố ý gây thương tích cho Kỳ, đồng thời dung túng dẫn đến cái chết của cô bé, hành vi cấu thành tội Cố ý gây thương tích.

Tòa án nhấn mạnh, thủ đoạn cố ý giết người của Hoa là vô cùng tàn ác, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phải trừng phạt nghiêm khắc. Hoa còn xúi giục trẻ vị thành niên bạo lực với nạn nhân cũng là trẻ vị thành niên, cần xử phạt nặng. Giang là đồng phạm nên theo luật sẽ được xử nhẹ hơn.

Đáng nói, hai bị cáo tỏ ra ít ăn năn hay hối hận, và không ai xin lỗi chị Bạch Nhiễm. Khi vợ kế bị kết án tử, Giang đã khóc lóc cầu xin thẩm phán khoan hồng.

"Anh ta không khóc vì con gái ruột, mà khóc vì bản án tử của Hứa Kim Hoa", chị Bạch khó chấp nhận, phải nắm chặt hai tay để kiềm chế cảm xúc. Sau đó, chị Bạch phải rời khỏi tòa vì quá xúc động.

Đầu tháng 5, chị Bạch Nhiễm mang theo phán quyết của tòa án đến nhà tang lễ và thì thầm với con gái: "Mẹ kế của con đã bị tuyên án tử hình, mẹ báo thù cho con rồi". Cô nghẹn ngào bật khóc: "Mẹ sẽ tiếp tục kháng cáo"...

Theo The Paper