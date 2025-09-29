Bualoi vừa qua, một áp thấp mới có thể thành bão đang trên đường tiến đến: Sức ảnh hưởng như thế nào?

Ngay sau khi cơn bão số 10 Bualoi (tên tại Philippines là Opong) vừa rời khỏi Philippines và di chuyển vào Biển Đông, dải nhiễu động mà nó để lại trên Thái Bình Dương đang tạo tiền đề cho một mối đe dọa mới. Theo các mô hình khí tượng và cập nhật từ Philippine Weather System/Pacific Storm Update ngày 28/9, một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới và được đặt tên là Paolo, dự kiến hình thành ngay đầu tháng 10.
Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của vùng áp thấp mới này, dự kiến sẽ đi vào Khu vực Dự báo của Philippines (PAR) ngay từ ngày 1/10.
Phân tích của một số mô hình khí tượng quốc tế cho thấy hệ thống thời tiết này có xu hướng mạnh dần lên thành bão nhiệt đới khi di chuyển bên trong PAR. Khả năng cao cơn bão tiềm năng này sẽ tiến gần các khu vực trọng điểm như Bicol Region, Calabarzon và Trung Luzon ngay trong tuần tới (tuần 2 của dự báo). Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão thứ 16 đổ bộ vào Philippines trong năm 2025, mang tên Paolo.
Bản cập nhật dự báo bão hai tuần của PAGASA chỉ rõ diễn biến sắp tới:
Song song với PAGASA, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ cũng đang theo dõi sát sao hai nhiễu động tiềm năng trên Thái Bình Dương:
Việc cơn bão tiềm năng Paolo xuất hiện và có nguy cơ tác động trực tiếp đến Luzon chỉ vài ngày sau khi bão Bualoi gây ra mưa lớn và gió mạnh tại khu vực này đang tạo thêm một áp lực không nhỏ lên công tác ứng phó thiên tai của chính quyền và người dân Philippines.
Các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các vùng Bicol, Calabarzon và Trung Luzon cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cập nhật bão mới nhất. Mặc dù xác suất hình thành bão trong tuần đầu còn thấp, xu hướng phát triển và di chuyển của vùng áp thấp cho thấy nguy cơ không thể bỏ qua, buộc Philippines phải chuẩn bị cho một đợt thiên tai tiềm tàng ngay trong những ngày đầu tháng 10.
Nguồn: PAGASA