Philippines thiệt hại lớn do các cơn bão liên tiếp

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, chỉ riêng bão Mitag và siêu bão Ragasa đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp tới 1,4 tỷ Peso (khoảng 24 triệu USD). Hơn 55.000 nông dân và lao động nông nghiệp bị ảnh hưởng, với hơn 47.000 hecta đất canh tác hư hại. Ước tính ban đầu, sản lượng nông nghiệp bị mất gần 110.000 tấn, bao gồm lúa, ngô, các loại cây trồng có giá trị cao, cùng với gia cầm và gia súc.

Thành viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines dọn cây đổ sau bão Bualoi tại thị trấn Romblon, tỉnh Romblon, Philippines, ngày 26/9/2025 (Ảnh: Philippine Coast Guard/AP)

Tiếp đó, bão Bualoi tiếp tục quét qua nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm ở miền Trung Philippines, làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy, ba cơn bão trong tháng 9 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 2,8 triệu người bị ảnh hưởng trên khắp Philippines.