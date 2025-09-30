Bên trong cuộc khủng hoảng thầm lặng về tảo hôn: Ba cô bé, ba cuộc đời bị đổi thay vĩnh viễn

Từ khi mới là một đứa trẻ, Rehana - nay 17 tuổi - đã mơ ước được giúp đỡ gia đình mình. Là con một trong một gia đình chật vật mưu sinh ở Bangladesh, cô nói: “Tôi luôn nghĩ, tôi không có anh trai, vậy thì ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi?” Cô muốn tự mình gánh vác trách nhiệm ấy, nhưng năm 14 tuổi, tham vọng của cô bị gác lại khi một gia đình quyền lực trong cộng đồng ngỏ lời cưới hỏi.

“Tôi không hiểu thế nào là kết hôn… Tôi thích học hành. Tôi học suốt thôi,” cô kể lại với CNN.

Rehana, tên đã được thay đổi, trở thành một trong số khoảng 38 triệu bé gái ở đất nước này - và 650 triệu bé gái trên toàn thế giới - đã kết hôn hoặc sống chung trước tuổi 18. Trải nghiệm của Rehana là một trong hơn 250 câu chuyện được ghi nhận trong một báo cáo mới công bố trong tuần này, chia sẻ độc quyền với CNN, mang đến cái nhìn về đời sống thường nhật của những bé gái trên khắp thế giới đã kết hôn hoặc bước vào hôn nhân khi còn là trẻ em - có em mới chỉ 12 tuổi. Những mối quan hệ này bao gồm các cuộc hôn nhân phi chính thức hoặc sống chung, không được pháp luật công nhận nhưng lại được cộng đồng xem như chính thức.

Báo cáo Tình trạng các bé gái trên thế giới 2025 do tổ chức phi chính phủ toàn cầu Plan International thực hiện cho thấy những mối quan hệ này khiến các bé gái phải đối diện với sự tổn thương trong suốt cuộc đời còn lại. Nghiên cứu này xem xét ở 15 quốc gia có tỷ lệ tảo hôn cao thuộc khu vực Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Phi và châu Á, và nhận thấy rằng tại tất cả những nơi đó, các nhà hoạt động tin rằng những cuộc hôn nhân hay sống chung như vậy phần lớn không được chính quyền giám sát, mặc dù thường đã có luật hiện hành, trong khi nhu cầu của các cô dâu trẻ lại không hề được lắng nghe.

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 250 bé gái kết hôn hoặc sống chung trước tuổi 18 - hiện nay trong độ tuổi từ 15 đến 24 - cũng như hơn 240 nhà hoạt động chống tảo hôn. Họ phát hiện ra rằng một số lượng đáng kể các bé gái đang bị kiểm soát bởi những người chồng lớn tuổi, phải đối mặt với bạo lực và không được đi học hay có việc làm. Nhiều em trở thành mẹ từ khi còn rất trẻ và có rất ít quyền quyết định trong cuộc sống của mình, bao gồm cả những lựa chọn về tình dục và sinh sản.

Những câu chuyện này cũng làm sáng tỏ các nguyên nhân đa dạng dẫn đến tảo hôn, vốn không phải lúc nào cũng do cha mẹ hay cộng đồng ép buộc, mà còn xuất phát từ hoàn cảnh xã hội, kinh tế hoặc sự thiếu lựa chọn thay thế. Và trong số những người được khảo sát, hơn một phần tư các bé gái đã tìm cách ly hôn, rời bỏ cuộc hôn nhân hoặc bị chấm dứt hôn nhân - nhưng sau đó lại thấy mình không được chuẩn bị cho một tương lai mới đầy bất định.

“Các bé gái tảo hôn vì nhiều lý do khác nhau, và rồi nếu có thể, các em lại chọn rời bỏ nó. Điều này nhấn mạnh điều mà chúng tôi đã nói suốt nhiều năm qua, rằng tảo hôn không hề mang đến một con đường tốt đẹp hơn cho các bé gái,” Zoe Birchall, lãnh đạo toàn cầu về các chiến dịch và huy động của Plan International, cho biết. Nhưng, bà nói thêm, “các bé gái có thể phải đối mặt với sự kỳ thị và ngược đãi từ cộng đồng khi rời bỏ một cuộc hôn nhân.”

CNN đã trò chuyện với ba bé gái ở Bangladesh, Zambia và Ecuador - những em đã kết hôn hoặc sống chung khi lần lượt mới 14, 16 và 15 tuổi - để chia sẻ thực tế về môi trường mà các em lớn lên và lý do tại sao các em coi hôn nhân là một cách để cải thiện tương lai.

Rehana, Bangladesh

Kết hôn lúc 14 tuổi, ly hôn lúc 15 tuổi. Cô nói rằng mình phải đối mặt với sự đe dọa và ngược đãi hằng ngày.

“Khi tôi kết hôn, tôi rất sợ hãi. Tôi mới chỉ 14 tuổi,” Rehana, nay 17 tuổi, hiện sống trong một khu ổ chuột ở thành thị Bangladesh, kể lại. Ở đây, việc kết hôn khi còn quá trẻ là điều phổ biến, cô nói, bất chấp những đạo luật về tảo hôn đã có từ năm 1929. Cô dâu nhỏ nhớ lại việc phải ngủ trong một căn nhà mới với một gia đình mới ngay sau đám cưới, trong khi trước đó cô luôn ngủ cùng mẹ ở nhà. “Mẹ tôi giống như một người bạn thân nhất của tôi,” Rehana nói.

Rehana giải thích rằng phụ nữ và các bé gái phải đối mặt với tình trạng quấy rối thường xuyên trên đường phố nơi cô sống, và một trong những cách mà các gia đình tin rằng có thể bảo vệ con gái họ là gả đi khi còn nhỏ. Nhưng ngược lại, cô kể với CNN, nhiều bé gái lại tự bỏ trốn và kết hôn với người mình chọn. Nghiên cứu cho thấy điều này thường xuất phát từ nỗi sợ bị ép tảo hôn, nên một số em chọn bỏ trốn cùng bạn trai đồng trang lứa thay vì bị ép gả cho đàn ông lớn tuổi. Mẹ của Rehana, bà Farida, nói rằng để ngăn chặn điều này, những bậc cha mẹ như bà lại cảm thấy bị áp lực phải gả con gái sớm hơn nữa.

Khi còn nhỏ, Rehana rất thích học và hy vọng một ngày nào đó sẽ làm kinh doanh - điều mà cha mẹ cô luôn khuyến khích - cho đến khi họ nhận được lời cầu hôn từ một gia đình có thế lực trong cộng đồng. Họ muốn cô lấy người con trai 17 tuổi của họ. Cuộc hôn nhân này là một cơ hội tốt cho gia đình Rehana, vốn chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ cha cô - một người lái xe xích lô. Gia đình họ luôn chật vật mưu sinh, bà Farida nói, nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến việc học hành của con gái.

Gia đình giàu có kia dường như mang lại triển vọng tốt, và quan trọng là, cha mẹ chồng tương lai hứa với cha mẹ Rehana rằng con gái họ sẽ được chăm sóc và được hỗ trợ việc học. Họ còn cam đoan rằng cô sẽ không phải sống cùng con trai họ cho đến khi cô tròn 18 tuổi. Người mẹ chồng tương lai đồng ý với tất cả điều kiện, Rehana kể: “Chúng tôi nói gì, bà ấy cũng đồng ý.”

Một đám cưới Hồi giáo diễn ra chỉ trong vòng ba tuần, và gia đình cho biết họ đã sửa đổi giấy tờ để tăng tuổi của con gái nhằm đăng ký kết hôn hợp pháp. Một chuyên gia của Plan địa phương xác nhận rằng việc này rất phổ biến.

Khi nhớ lại ngày hôm đó, cả Rehana và mẹ cô đều xúc động. Rehana nói rằng cô không muốn kết hôn, nhưng sẽ làm bất cứ điều gì cha mẹ cần. Farida, cũng rưng rưng nước mắt, miêu tả con gái mình trông xinh đẹp như thế nào, rằng mọi người đã nhận xét: “Con bé thật xinh đẹp. Trông như búp bê.”

Nhưng chẳng bao lâu sau hôn nhân, Rehana nói rằng những lời hứa đã bị phá vỡ và những sự ngược đãi, khủng bố tinh thần bắt đầu.

Rehana kể rằng gia đình chồng giữ cô ở nhà trong thời gian dài và cấm cô đến trường, chất vấn tại sao cô lại cần học hành trong khi họ sẽ không bao giờ cho cô đi làm. Chẳng mấy chốc, họ cũng ngăn cô gặp gỡ bạn bè, ép cô mặc burqa và đe dọa để buộc cô tuân theo kỳ vọng của họ, sử dụng các mối quan hệ để giám sát hành vi và hành trình của cô mỗi khi ra ngoài.

“Đối với tôi, điều đó rất khó khăn,” Rehana nói. Cô kể thêm rằng chồng cô cũng đã ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cô cảm thấy bị mắc kẹt.

Mẹ cô nói rằng chỉ trong vài tháng, bà đã nhận ra mình đã đưa ra quyết định sai lầm cho con gái, nhưng ý nghĩ về một cuộc ly hôn khiến bà khiếp sợ vì sự kỳ thị mà Rehana sẽ phải gánh chịu.

Nhưng khi kỷ niệm một năm ngày cưới đến gần, Farida quyết định rằng đã quá đủ. Bà không muốn để Rehana ở một mình với gia đình chồng nữa, và giấy tờ ly hôn đã được nộp. Gia đình chồng đã cố đe dọa Farida, bà kể, nhưng bà kiên quyết giành lấy sự tự do cho con gái mình. “Họ rất tức giận về chuyện đó,” Farida nói. Họ tung ra nhiều lời bịa đặt về Rehana, rằng “nó có liên lạc với người khác,” nhưng Farida nói rằng vào lúc đó, “tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.”

Hai mẹ con kể rằng họ đã không rời khỏi nhà trong ít nhất một tuần sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, để tránh những lời lăng mạ khi tin đồn về Rehana lan rộng trong cộng đồng.

Giờ đây, khi đã gần đến tuổi trưởng thành, Rehana đã hoàn thành trung học phổ thông và đang tiếp tục học lên. Cô cũng đã lập một doanh nghiệp nhỏ bán trang sức. Mẹ cô nói rằng việc ly hôn là một quyết định cứu sống con gái.

“Tôi đã học được rất nhiều từ con gái mình… Tôi đã làm nhiều điều tệ hại với nó,” bà nói thêm, nhưng bà cảm thấy biết ơn vì cuối cùng bà đã có thể đưa con gái trở về nhà.

Diana, Zambia

Anh ấy cho tôi những thứ tôi xin. Nhưng khi chúng tôi sống chung, mọi thứ đã thay đổi.

“Cuộc sống rất khó khăn,” Diana, 19 tuổi, nhớ lại. Cô là một trong bốn người con của cha mẹ làm nông, sống nhờ trồng ngô, đậu nành và lạc. Cô yêu gia đình mình nhưng nhớ rất rõ sự chật vật của họ để duy trì cuộc sống, thường chỉ ăn một bữa mỗi ngày.

Vì thế, ba năm trước, khi mới 16 tuổi, khi một người đàn ông lớn tuổi hơn tên là Jacob bắt đầu để ý đến mình, cô đã bị cuốn hút. “Tôi rất hào hứng khi hẹn hò với anh ấy, kiểu như khi tôi nói tôi cần một thứ gì đó, anh ấy thường cho tôi,” bao gồm cả tiền bạc, cô nói.

Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ, Diana mang thai với Jacob - khi đó 20 tuổi - và quyết định dọn đến sống cùng anh ta tại một ngôi làng gần đó. Trong cộng đồng của cô, việc này đồng nghĩa với hôn nhân. Diana nói với cha mẹ rằng cô đang đến thăm dì, rồi cắt đứt mọi liên lạc. “Tôi sợ rằng nếu cha mẹ biết tôi mang thai, họ sẽ giết tôi,” cô kể với CNN.

Theo luật pháp Zambia, các cuộc hôn nhân dưới 18 tuổi là bất hợp pháp, nhưng điều này bỏ qua những cuộc sống chung phi chính thức như trường hợp của Diana. Các chuyên gia cho rằng hình thức này lách luật, khiến việc xử lý càng thêm khó khăn.

Diana nói rằng cuộc sống của cô không còn vui vẻ nữa kể từ khi dọn đến sống với Jacob. Cô đã bỏ lại tất cả bạn bè phía sau và quá sợ cha mẹ phát hiện mình có thai nếu tiếp tục đến trường, nên cô nghỉ học. Jacob cũng sợ cha mẹ cô biết chuyện, Diana kể. “Anh ấy sợ rằng họ sẽ bắt anh ấy.”

Cô gái tuổi teen cũng “bắt đầu thấy Jacob thay đổi”, cô nói, nhớ lại rằng anh bắt cô làm toàn bộ việc nhà, uống rượu quá nhiều, và trở nên lạm dụng cả bằng lời nói lẫn thể xác.

“Cách chúng tôi sống khi còn hẹn hò” đã hoàn toàn thay đổi, Diana giải thích. “Mọi thứ đều khó khăn, anh ấy không làm việc, vì vậy cuộc sống của chúng tôi rất vất vả.”

Khi mang thai được sáu tháng, Diana nói cô đã quá mệt mỏi và quyết định quay trở về nhà - bất chấp hậu quả có thể phải đối mặt. Sáng hôm đó, cô nói với Jacob rằng mình đi lấy nước rồi lặng lẽ bỏ đi, đi bộ quãng đường tám km (năm dặm) về nhà.

Khi trở về, với bụng bầu đã rõ, Diana kể lại mọi chuyện với cha mẹ. Ban đầu, cô nói “họ giận tôi. Họ đã la hét tôi.” Nhưng sau khi van xin họ “hãy tha thứ cho con vì những gì con đã làm,” cô thở phào khi được chấp nhận.

Khi cô gái trẻ sinh con, Jacob không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Với sự hỗ trợ của cha mẹ, cô đã quay lại trường học, nơi cô nhận được sự đón nhận lẫn lộn. “Một số bạn của tôi đã cho tôi những lời khuyên tốt,” cô nói, trong khi những người khác thì “cười nhạo tôi” và buông lời “không hay.”

Trước khi mang thai, Diana từng mơ ước trở thành kỹ sư. Bây giờ, cô nói, cô sẽ nhận “bất kỳ công việc” nào có thể.

Jen, Ecuador

“Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết gì về cuộc đời cả.”

Lớn lên ở một vùng nông thôn của Ecuador, Jen gặp người bạn đời của mình là Yan cách đây năm năm - khi cô mới 13 tuổi, còn anh ta 20. Cô giải thích rằng kiểu quan hệ như thế này rất phổ biến và nhìn chung được chấp nhận trong cộng đồng của cô.

Cô gái nay 18 tuổi kể rằng người đàn ông lớn tuổi đã rất tử tế và quan tâm đến cô. “Anh ấy luôn cho tôi sự ủng hộ và chúng tôi có những cuộc trò chuyện cởi mở,” cô nói với CNN, nhớ lại những lần họ nói chuyện hàng giờ về cuộc sống. “Anh ấy không hề hung hăng, anh ấy là một người tử tế, và đến giờ vẫn vậy.”

Jen kể rằng cô thường nói với bạn bè về Yan, nhưng không nói với cha mẹ. “Cha mẹ tôi không thích anh ấy vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi, đó là lý do tôi chỉ nói với bạn bè thôi.”

Sau hai năm, họ quyết định dọn về sống chung, điều này trong cộng đồng của cô được coi là một mối quan hệ phi chính thức tương đương với hôn nhân.

Đáp lại, cha mẹ cô “muốn tống anh ấy vào tù vì tôi chưa đủ tuổi,” Jen kể. Ở Ecuador, độ tuổi đồng thuận tình dục là 14, trong khi mối quan hệ sống chung của họ không được pháp luật công nhận vì độ tuổi tối thiểu để kết hôn hoặc sống chung là 18.

Nhưng Jen cho biết cô đã trấn an cha mẹ rằng mình sẽ tiếp tục việc học “vì đó là điều họ lo lắng nhất,” và giải thích rằng trong cộng đồng của cô có rất nhiều “bé gái 12 hoặc 13 tuổi cũng đang sống với bạn đời.” Dù ban đầu cha mẹ có thể phản đối, họ thường sẽ dần dần chấp nhận, cô nói với CNN.

Gọi Yan là chồng, Jen nói rằng cô trân trọng mối quan hệ này nhưng cũng nhận ra rằng mình đã hành động quá bồng bột. Khi dọn về sống với Yan, cô cũng dọn về ở chung với cha anh ấy, và mới chỉ 15 tuổi, Jen đã phải gánh vác một núi trách nhiệm trong gia đình. Cô phải làm tất cả việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ, nấu bữa sáng, “rồi tôi đi học. Và khi tôi về từ trường, tôi bắt đầu nấu bữa tối cho tôi và bạn đời, đôi khi còn cho cả bố chồng nữa.”

Bây giờ, cô nghĩ rằng lẽ ra họ nên tiếp tục là “bạn trai bạn gái” và không nên dọn về sống chung. “Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, đó là một quyết định vội vàng, tôi chẳng biết gì về cuộc đời cả.”

Ở tuổi 17, cô mang thai. Đó không phải điều cô ngờ tới. “Tôi có vài u nang trong buồng trứng, nên người ta nói với tôi rằng tôi sẽ không thể có con,” Jen kể; vì vậy hai người đã không sử dụng biện pháp tránh thai. Khi chuẩn bị làm cha mẹ, họ đã chuyển về sống cùng mẹ của Jen.

Jen chia sẻ rằng trước kia cô từng rất thích các hoạt động ở trường như cổ vũ thể thao và tham gia ban nhạc. Trước khi có cuộc hôn nhân phi chính thức, cô nhớ mình chủ yếu chơi cùng anh chị em và vui đùa: “Tôi chẳng phải lo lắng gì cả. Mẹ tôi lo hết mọi thứ.”

Bây giờ, những trách nhiệm trong gia đình chiếm phần lớn thời gian của cô gái trẻ, nhưng cô vẫn hoàn thành việc học và hy vọng sẽ học đại học vào năm tới. “Mẹ tôi rất ủng hộ,” cô nói.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài tảo hôn

Số liệu của UNICEF cho thấy mỗi năm có 12 triệu bé gái chưa đủ tuổi trên toàn thế giới bước vào hôn nhân, bao gồm cả những mối quan hệ phi chính thức. Một báo cáo năm 2025 cho thấy mức độ tảo hôn cao nhất hiện nay nằm ở khu vực châu Phi cận Sahara. Dữ liệu cũng chỉ ra một số tiến triển trong vài thập kỷ gần đây, khi tỷ lệ tảo hôn giảm từ mức hơn một phần ba phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 24 trên toàn thế giới từng báo cáo rằng họ đã kết hôn khi còn nhỏ, xuống dưới một phần năm vào năm 2021.

Sự tiến bộ này chủ yếu nhờ sự sụt giảm đáng kể ở Nam Á, khu vực trước đây có tỷ lệ cao nhất. Cơ quan LHQ cho biết mức giảm đặc biệt rõ rệt tại Ấn Độ, một phần nhờ cách tiếp cận tập trung vào giáo dục cho bé gái, chi tiêu của chính phủ dành cho trẻ em gái, và nâng cao nhận thức cộng đồng về tính bất hợp pháp cũng như tác hại của tảo hôn.

Nhưng nhiều chuyên gia nói với CNN rằng câu chuyện của Rehana, Diana và Jen, cùng hàng trăm trường hợp khác được phỏng vấn trong báo cáo Tình trạng các bé gái trên thế giới, cho thấy sự bất ổn kinh tế và cơ hội hạn chế cho các bé gái vị thành niên vẫn là những yếu tố chính thúc đẩy tảo hôn trên toàn cầu - và rằng các biện pháp bảo vệ pháp lý không được thực thi đầy đủ để bảo vệ quyền lợi của các em.

“Con đường dẫn đến tảo hôn hay sống chung rất khác nhau,” Birchall của Plan International nói. “Một bé gái có thể cảm thấy rằng mình đang có một chút lựa chọn, nhưng cuối cùng… chúng ta vẫn thấy những bé gái này bước vào các cuộc hôn nhân khi còn trẻ bởi vì các em cảm thấy không có lựa chọn nào tốt hơn.” Birchall tin rằng báo cáo cho thấy không tồn tại một hình thức tảo hôn truyền thống nào. “Nó phức tạp hơn nhiều… chúng ta phải tự hỏi, nếu những bé gái này có tất cả các lựa chọn trước mắt, nếu các em có thể tiếp cận đầy đủ giáo dục, nếu các em có tiền bạc và điều kiện để chọn con đường khác, liệu các em có làm vậy không?”

Những lý do phổ biến nhất mà các bé gái trong nghiên cứu đưa ra cho việc kết hôn sớm là khó khăn kinh tế, chuẩn mực văn hóa hoặc áp lực từ gia đình. Trong số các em được phỏng vấn, 25% nói rằng họ không có tiếng nói trong quyết định kết hôn, và 35% đã bỏ học ngay sau đó hoặc vì cuộc hôn nhân. Trong số các em chia sẻ tuổi của bạn đời, gần một nửa (45%) đã kết hôn với những người đàn ông lớn hơn họ ít nhất 5 tuổi. Báo cáo cũng ghi nhận các bé gái ở nhiều quốc gia nêu khó khăn trong việc tiếp cận biện pháp tránh thai và quyền tự quyết trong lựa chọn liên quan.

45% các bé gái được khảo sát kết hôn với người đàn ông lớn hơn họ ít nhất 5 tuổi

Mỗi chấm đại diện cho 1 trong 208 cô gái chia sẻ tuổi của bạn đời trong nghiên cứu. 93 cô gái cho biết họ đã kết hôn với những người đàn ông lớn hơn mình ít nhất 5 tuổi.(Nguồn: Kế hoạch Quốc tế, CNN)

Trong số 208 bé gái đã chia sẻ độ tuổi của bạn đời trong nghiên cứu, có 93 bé gái báo cáo rằng họ kết hôn với những người đàn ông lớn hơn họ ít nhất 5 tuổi.

Hơn một trong số 10 bé gái được phỏng vấn cũng tiết lộ bị ngược đãi hoặc bạo lực từ bạn đời; tuy nhiên, vì các em không được hỏi trực tiếp và thường nói trong phạm vi gia đình, tổ chức phi chính phủ này tin rằng con số này khó phản ánh quy mô thực sự của vấn đề. Trong số những em báo cáo về bạo lực, 85% kết hôn với đàn ông lớn hơn họ ít nhất 5 tuổi.

Zaki Wahhaj, giáo sư kinh tế phát triển tại King’s College London, nhấn mạnh rằng những câu chuyện của các bé gái được CNN phỏng vấn đã cho thấy thách thức của đất nước họ trong việc bảo vệ các em. “Jen, Diana và Rehana đã bị đặt vào những tình huống liên quan đến ngược đãi, bóc lột, hoặc rủi ro nghiêm trọng đối với sự an toàn và hạnh phúc của các em,” ông nói với CNN. “Cả ba quốc gia đều có quy định pháp lý về độ tuổi kết hôn tối thiểu, nhưng những biện pháp bảo vệ này đã bị lách bằng các cuộc sống chung phi chính thức hoặc giấy tờ giả mạo. Dù thật đáng khích lệ khi các gia đình sau cùng đã ủng hộ và giúp cải thiện tình cảnh của các em, nhưng không thể lúc nào cũng trông cậy vào sự hỗ trợ của gia đình.”

Đối với các quốc gia có luật về tảo hôn, các báo cáo cho thấy những thách thức mà chính phủ phải đối mặt trong việc thực thi luật, do lỗ hổng trong chính luật pháp, ngoại lệ về độ tuổi kết hôn tối thiểu và sự phản đối từ cộng đồng. Đây chính là tình cảnh ở ba quốc gia nơi các bé gái CNN phỏng vấn sinh sống; chẳng hạn, luật ở Ecuador, Bangladesh và Zambia không trực tiếp đề cập đến các mối quan hệ phi chính thức. Tại Bangladesh, trong khi độ tuổi kết hôn hợp pháp là 18, thì vẫn có những kẽ hở cho phép việc này diễn ra, như Đạo luật Kiềm chế Tảo hôn năm 2017 cho phép tảo hôn với sự đồng ý của cha mẹ và tòa án nếu được coi là vì lợi ích tốt nhất của trẻ vị thành niên. Các chuẩn mực văn hóa quanh thực hành này và sự đồng lõa của các quan chức địa phương cũng cản trở tiến triển, theo Trung tâm Quyền Sinh sản.

Nguồn: CNN