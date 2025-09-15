Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ trong bồn nước chung cư

Một chung cư tại khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát hiện thi thể nam giới trong bồn nước trên mái, khiến cư dân vô tình uống phải nguồn nước ô nhiễm.

Theo ETtoday, trước đó, người dân phát hiện nước có mùi lạ nên đã thuê công nhân vệ sinh đến kiểm tra. Khi xả hết nước trong bồn, họ kinh hoàng thấy một thi thể nam giới đã tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt đưa thi thể ra ngoài. Họ phát hiện nạn nhân đã ngâm nước lâu ngày, phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối.

Một chung cư tại khu Văn Sơn, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát hiện thi thể nam giới trong bồn nước trên mái.



Cảnh sát xác nhận nạn nhân đã tử vong ít nhất 2–3 ngày, không phải cư dân tòa nhà. Cơ quan chức năng loại trừ khả năng án mạng do không phát hiện dấu hiệu ngoại lực tác động. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh để xác định thời điểm người đàn ông này vào chung cư và làm rõ danh tính.

Ngày 11/9, cơ quan điều tra đã lấy dấu vân tay để đối chiếu nhưng không thành công do thi thể đã biến dạng nặng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thu thập lại dấu vân tay và lấy mẫu DNA nhằm xác minh danh tính nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, bồn chứa nước có gắn thang leo ở bên trong song phần thang đã bị gãy. Có thể nạn nhân trong lúc trèo xuống đã bị ngã, rơi vào bên trong và tử vong do đuối nước.

Thời điểm phát hiện, thi thể có dấu hiệu tử vong được khoảng 2–3 ngày. Nguyên nhân cụ thể và danh tính nạn nhân vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Vụ việc khiến khoảng 40–50 hộ dân sinh sống trong tòa nhà hoang mang vì có thể đã sử dụng nguồn nước ô nhiễm trong nhiều ngày qua.

Liên quan đến lo ngại này, một chuyên gia pháp y cho biết, thi thể sau khi ngâm trong nước 2–3 ngày sẽ bắt đầu xuất hiện dịch phân hủy. Tuy nhiên, đối với nước sinh hoạt của hộ gia đình, phần lớn đều được đun sôi trước khi sử dụng, vì vậy "nguyên tắc là sẽ không gây ngộ độc hay nhiễm khuẩn nặng". Vấn đề chủ yếu là nước có thể có mùi, còn nguy cơ bệnh tật không quá đáng lo.