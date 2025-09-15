Một người đàn ông lớn tuổi là cư dân duy nhất của một thị trấn ma đã bị nhấn chìm dưới nước gần 40 năm trước. Vì quyết định khác thường này mà ông được truyền thông gọi là "ông lão cô đơn nhất thế giới".

Epecuen, thị trấn nằm cách thủ đô Buenos Aires của Argentina khoảng 480 km về phía tây nam, đã tái xuất hiện vào năm 2009 sau khi nước lũ rút. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra với những tàn tích bạc trắng dưới ánh mặt trời. Cụ ông Pablo Novak, người đã lớn lên ở Epecuen, đã quyết định trở về sinh sống tại một ngôi nhà bỏ hoang khi thị trấn này được "hồi sinh".

Khoảng năm 1980, Epecuen từng là một khu nghỉ dưỡng ven hồ nổi tiếng với khoảng 2.000 cư dân và thu hút 20.000 khách du lịch mỗi năm. Những bức ảnh cũ cho thấy du khách trong trang phục áo tắm tận hưởng làn nước xanh mát của hồ Laguna Epecuen. Người ta tin rằng hồ nước này có khả năng chữa bệnh, từ thấp khớp, các bệnh về da cho đến tiểu đường và trầm cảm.

Ông Pablo Novak chọn về sống cô độc một mình ở cố hương, được truyền thông gọi là "ông lão cô đơn nhất thế giới"

Hồ Laguna Epecuen cũng thu hút người dân Do Thái ở Buenos Aires bởi độ nổi tương tự Biển Chết của Israel. Năm 1972, một ga tàu đã được xây dựng, cùng với khoảng 280 cơ sở kinh doanh khác bao gồm khách sạn, bảo tàng và trường đua ngựa. Tuy nhiên, thảm họa ập đến vào tháng 11 năm 1985 khi một trận mưa lớn bất thường khiến đập nước vỡ. Chỉ trong vòng hai tuần, thị trấn đã bị nhấn chìm trong 3 mét nước. Phần lớn cư dân đã phải rời bỏ quê hương và không bao giờ quay trở lại. Mực nước tiếp tục dâng cao, đạt đỉnh 10 mét vào năm 1993, trước khi rút dần và để lộ ra thị trấn Epecuen vào năm 2009.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào năm 2015, cụ Pablo Novak chia sẻ: "Cho đến khoảng bốn hoặc năm năm sau trận lụt, khi nước vẫn còn cao, không một ai đến đây cả. Tôi hoàn toàn cô độc. Suốt ngày, mỗi ngày" . Cụ ông tìm thấy một chai rượu whisky 20 năm tuổi và uống một mình. Vợ của Pablo đã không trở về Epecuen cùng ông, còn gia đình ông sống ở một thị trấn lân cận.

Ngôi nhà nhỏ bé, bụi bặm của cụ Pablo chứa đầy những chiếc ghế gỉ sét và những tờ báo cũ. Nơi đây thậm chí không có điện. "Ở tuổi của tôi, tôi chỉ tận hưởng cuộc sống bằng cách đi bộ qua những tàn tích của Epecuen, hy vọng rằng ai đó sẽ hỏi tôi điều gì đó" , cụ Pablo nói. Và cụ nói thêm: "Tôi đã chứng kiến thị trấn này được sinh ra và tôi đã chứng kiến nó chết đi. Điều đó không còn ảnh hưởng đến tôi nữa" .

Nguồn: CNN, Mirror