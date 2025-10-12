Cháy nhà hàng khiến cả nhà 4 người tử vong tại Hàn Quốc

Theo Cục Cứu hỏa và Thảm họa miền Bắc tỉnh Gyeonggi, vụ cháy bùng phát vào khoảng 11 giờ 19 phút tối ngày 11 tháng 10 tại một nhà hàng ở Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, và đã được dập tắt sau khoảng 3 giờ.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng, bao gồm cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi và hai con, một trai và một gái, ở độ tuổi thanh thiếu niên, những người đang ở bên trong.

Hiện trường sự việc

Lực lượng cứu hỏa đã ban hành cảnh báo ứng phó cấp 1 ngay khi đến hiện trường do ngọn lửa đã lan rộng.

Họ đã kích hoạt Đội Kiểm soát Cứu hộ Khẩn cấp và ra lệnh huy động 30% nhân viên không làm nhiệm vụ, tổng cộng 72 người, để tiến hành dập lửa.

Trong quá trình dập lửa và tìm kiếm nạn nhân, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 4 người bị mắc kẹt bên trong trong tình trạng ngừng tim, nhưng tất cả đều đã tử vong.

Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy.

Nguồn: Nate