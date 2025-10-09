Cháy trung tâm dữ liệu tại Hàn Quốc: 858TB dữ liệu chính phủ có thể mất vĩnh viễn vì không có bản sao lưu

Chính phủ Hàn Quốc đang đối mặt với một thảm họa công nghệ chưa từng có khi có thể đã mất vĩnh viễn 858 TB (terabyte) dữ liệu quan trọng sau vụ cháy tại trung tâm dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở thành phố Daejeon vào ngày 26 tháng 9. Điều đáng lo ngại nhất không chỉ là quy mô thiệt hại mà là thực tế rằng toàn bộ dữ liệu này không thể khôi phục được do không có bản sao lưu dự phòng.

Vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ cháy pin tại phòng máy tính tầng 5 của trung tâm, nhanh chóng phá hủy 96 hệ thống quan trọng, trong đó có hệ thống G-Drive của chính phủ. G-Drive, viết tắt của Government Drive và không phải là sản phẩm của Google, là hệ thống lưu trữ đám mây được tạo ra vào năm 2017 để giúp công chức chia sẻ và lưu trữ tài liệu công việc một cách an toàn. Mỗi nhân viên chính phủ được phân bổ 30 GB không gian lưu trữ, và tại thời điểm xảy ra vụ cháy, có đến 125.000 công chức từ 74 bộ và cơ quan đang sử dụng hệ thống này.

Lính cứu hỏa đang cố gắng làm nguội các ổ cứng dữ liệu sau vụ cháy

Lượng dữ liệu được lưu trữ trên G-Drive lên tới 858 TB, tương đương với 449,5 tỷ tờ giấy A4, bao gồm 8 năm tài liệu công việc của các cơ quan chính phủ. Trong đó có tài liệu họp nội bộ, văn bản Quốc hội, thông tin cá nhân của công chức, dữ liệu xác minh nhân sự và hồ sơ kỷ luật. Đây là những thông tin quan trọng không thể thay thế, và giờ đây tất cả đều có nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Vấn đề nghiêm trọng nằm ở một quyết định thiếu tính toán từ trước: G-Drive không có hệ thống sao lưu dự phòng. Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An toàn giải thích rằng do dung lượng quá lớn, G-Drive không thể có hệ thống backup, trong khi 95 hệ thống khác bị phá hủy trong vụ cháy đều có dữ liệu sao lưu ở dạng trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Quyết định này giờ đây đã trở thành một sai lầm chết người, biến một vụ cháy nghiêm trọng thành một thảm họa dữ liệu không thể khắc phục.

Hậu quả của việc mất dữ liệu này đang tác động nghiêm trọng đến hoạt động của chính phủ. Bộ Quản lý Nhân sự, nơi sử dụng G-Drive rộng rãi nhất, hiện đang trong tình trạng khẩn cấp. Một nguồn tin từ bộ này chia sẻ rằng nhân viên đã lưu trữ tất cả tài liệu công việc trên G-Drive và sử dụng chúng khi cần thiết, nhưng giờ đây hoạt động hầu như bị đình trệ hoàn toàn.

Người này còn bày tỏ nỗi đau khi 8 năm tài liệu công việc đã biến mất chỉ trong một đêm. Nhân viên hiện phải lục tung máy tính văn phòng, email và tài liệu giấy để tìm kiếm bất kỳ tài liệu nào còn sót lại, đồng thời bộ này đang xem xét huy động các công ty chuyên nghiệp về phục hồi dữ liệu, mặc dù hy vọng rất mong manh.

Với việc không có hệ thống sao lưu, khả năng phục hồi các dữ liệu này rất mong manh

Tính đến sáu ngày sau vụ cháy, chỉ có 115 trong số 647 mạng bị ảnh hưởng được khôi phục, tương đương tỷ lệ 17,8%. Dự kiến quá trình phục hồi hoàn toàn sẽ mất khoảng một tháng, mặc dù các chuyên gia cho rằng thời gian thực tế có thể kéo dài hơn nhiều. Bộ Nội vụ và An toàn cho biết sẽ chuyển và khôi phục 96 hệ thống bị phá hủy sang chi nhánh Daegu, nhưng với trường hợp G-Drive, công việc "khôi phục" này hoàn toàn vô nghĩa khi không còn gì để khôi phục.

Vụ cháy trung tâm dữ liệu Hàn Quốc này là một bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu, đặc biệt là với các hệ thống quan trọng của chính phủ. Đây không chỉ là vấn đề về công nghệ mà còn là về quản lý rủi ro và trách nhiệm với thông tin công cộng, đặc biệt khi nó còn ảnh hưởng đến các hoạt động của chính phủ.