Dân tình đang ùn ùn check-in tại 1 nhà vệ sinh công cộng: Thật sự mê hoặc, không ai muốn rời đi

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài của Trung Quốc, một nhà vệ sinh công cộng tại Đôn Hoàng đã bất ngờ trở thành "điểm nóng" trên mạng xã hội nhờ thiết kế xa hoa và đậm chất văn hoá địa phương. Được biết, nhà vệ sinh này có tên gọi là "Đôn Hoàng Tịnh Thế", ngày thường đã thu hút khoảng 5.000 đến 7.000 người sử dụng, nhưng con số này đã tăng vọt lên đến 12.000 người mỗi ngày trong dịp lễ.

Cận cảnh nhà vệ sinh công cộng đang gây sốt tại Trung Quốc

Điều đặc biệt, "Đôn Hoàng Tịnh Thế" không chỉ là một nhà vệ sinh bình thường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Với bức tường trang trí bằng bích hoạ bay lượn, trần nhà mô phỏng bầu trời sao, và các hoa văn truyền thống của Đôn Hoàng, nhà vệ sinh này khiến nhiều du khách lần đầu tiên bước vào có cảm giác như đang đi vào một hang động nghệ thuật cổ xưa. Cảm giác này càng thêm phần chân thực khi mỗi chi tiết trang trí đều được lấy cảm hứng từ các họa tiết trên bức tranh tường ở Đôn Hoàng.

Không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt, nhà vệ sinh "Đôn Hoàng Tịnh Thế" còn được trang bị những tiện nghi hiện đại như toilet tự động, bồn rửa tay thông minh, phòng cho mẹ và bé, khu vực dành cho người khuyết tật, cùng với hệ thống điều chỉnh ghế toilet thông minh theo lượng người sử dụng. Điểm nhấn không kém phần quan trọng là khu vực trưng bày văn hoá và máy tự phục vụ đồ uống, nơi du khách có thể thưởng thức một tách trà trong khi tìm hiểu về lịch sử và nghệ thuật của Đôn Hoàng.

Mỗi ngày gần đây nhà vệ sinh đón 12.000 lượt khách

Một số người dùng mạng xã hội đã không tiếc lời khen ngợi khi cho rằng việc sử dụng nhà vệ sinh này cũng giống như việc tham quan một bảo tàng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhà vệ sinh có phần "quá xa xỉ". Trước những phản hồi này, phía quản lý nhà vệ sinh đã có câu trả lời: "Đây không chỉ là một dự án phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, mà còn là một công trình văn hoá. Đôn Hoàng từ xưa đến nay luôn coi trọng sự thanh tịnh cả về thể xác lẫn tâm hồn, và nhà vệ sinh 'Đôn Hoàng Tịnh Thế' chính là sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và tinh thần cổ xưa, biến không gian công cộng thành một nơi bình yên trong lòng hành khách."

Các chi tiết thiết kế đều đậm bản sắc văn hóa Đôn Hoàng

Đáng chú ý, "Đôn Hoàng Tịnh Thế" được xây dựng từ một tòa nhà cũ có tuổi đời hơn 30 năm, vốn là "Bát Cảnh Lâu", qua quá trình cải tạo và nâng cấp. Công trình này gồm hai tầng với hai chủ đề khác nhau: tầng một mang tên "Mạc Gao Chí Thiện", trong khi tầng hai lấy cảm hứng từ "Ngạt Đan Bí Cảnh". Mặt tiền của nhà vệ sinh được thiết kế với kính cường lực siêu trắng, tạo nên một cuộc đối thoại giữa cổ và kim với tòa nhà lịch sử lân cận.

Khi đêm xuống, nhà vệ sinh này càng trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn, như một lời mời gọi du khách khám phá sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa và tiện nghi hiện đại. Có thể thấy, "Đôn Hoàng Tịnh Thế" không chỉ là một nhà vệ sinh, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá văn hóa Đôn Hoàng đối với mỗi du khách.

Nguồn: ETtoday