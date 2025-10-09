Johnson & Johnson bị tuyên bồi thường gần 25.000 tỷ đồng vì phấn rôm chứa chất gây ung thư, đối mặt hơn 67.000 vụ kiện

Một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (Mỹ) vừa ra phán quyết yêu cầu tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) phải chi trả 966 triệu USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) cho gia đình một phụ nữ qua đời vì ung thư trung biểu mô (mesothelioma), sau khi xác định sản phẩm phấn rôm của công ty này có liên quan đến căn bệnh hiếm gặp nói trên.

Nạn nhân là Mae Moore (California, Mỹ) qua đời năm 2021 ở tuổi 88. Gia đình bà đã khởi kiện Johnson & Johnson cùng năm, cáo buộc sản phẩm phấn rôm trẻ em của hãng có chứa sợi amiăng (asbestos) - một chất đã được chứng minh có thể gây ung thư.

Theo hồ sơ tòa án, bồi thẩm đoàn vào cuối ngày 7/10 đã tuyên Johnson & Johnson phải bồi thường 16 triệu USD đền bù thiệt hại và 950 triệu USD tiền phạt bổ sung, tổng cộng 966 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này có thể bị giảm trong quá trình kháng cáo, do Tòa án Tối cao Mỹ quy định rằng khoản phạt bổ sung thường không nên vượt quá 9 lần mức bồi thường thiệt hại trực tiếp.

Phản ứng sau phán quyết, Erik Haas, Phó chủ tịch phụ trách pháp lý toàn cầu của Johnson & Johnson, tuyên bố công ty sẽ ngay lập tức kháng cáo, gọi bản án là “vô lý và vi hiến”. Ông cáo buộc các luật sư phía nguyên đơn đã “dựa vào khoa học rác” để thuyết phục bồi thẩm đoàn.

Johnson & Johnson vẫn giữ lập trường rằng các sản phẩm của họ an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư. Hãng đã ngừng bán phấn rôm chứa bột talc tại Mỹ từ năm 2020, chuyển sang sản phẩm dựa trên tinh bột ngô. Trong khi đó, các nghiên cứu y học đã xác nhận mesothelioma có liên quan trực tiếp đến việc tiếp xúc với amiăng.

Luật sư Trey Branham, đại diện gia đình bà Moore, phát biểu sau phiên tòa: “Chúng tôi hy vọng Johnson & Johnson cuối cùng sẽ chấp nhận trách nhiệm về những cái chết vô nghĩa này.”

Hiện J&J đang đối mặt với hơn 67.000 vụ kiện từ các nguyên đơn cho rằng họ mắc ung thư sau khi sử dụng phấn rôm và các sản phẩm chứa bột talc của hãng. Trong số đó, các vụ liên quan đến mesothelioma chỉ chiếm một phần nhỏ, trong khi đa số các vụ kiện cáo buộc phấn rôm gây ung thư buồng trứng.

Tập đoàn này từng tìm cách giải quyết hàng loạt vụ kiện thông qua thủ tục phá sản, nhưng kế hoạch đã ba lần bị tòa án liên bang bác bỏ. Các vụ kiện liên quan đến mesothelioma không nằm trong đề xuất phá sản mới nhất, và nhiều vụ trong số đó vẫn đang được xét xử tại tòa bang trên khắp nước Mỹ.

Trong năm qua, J&J đã phải đối mặt với nhiều bản án bất lợi trong các vụ kiện tương tự, song phán quyết hôm thứ Hai được xem là một trong những khoản bồi thường lớn nhất. Công ty từng thắng một số vụ khác, chẳng hạn tuần trước tại bang South Carolina, nơi bồi thẩm đoàn tuyên J&J không chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, một số khoản bồi thường lớn trước đó cũng đã được giảm đáng kể trong quá trình kháng cáo, ví dụ một vụ ở Oregon khi thẩm phán ra lệnh hủy phán quyết 260 triệu USD và xét xử lại.

Vụ việc mới nhất được xem là một cú giáng mạnh nữa đối với Johnson & Johnson trong nỗ lực kéo dài nhằm giải quyết các cáo buộc về phấn rôm gây ung thư, đồng thời tiếp tục làm dấy lên tranh cãi toàn cầu về độ an toàn của sản phẩm chăm sóc cá nhân lâu đời này.

Nguồn: Reuters