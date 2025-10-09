Đột kích tư gia cựu viên chức giao thông, tịch thu 273 tỷ đồng vàng thỏi và tiền mặt chất đống, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

Số tài sản bị tịch thu liên quan đến cựu viên chức ngành giao thông Saurabh Sharma thuộc Sở Giao thông bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Theo cơ quan điều tra, số tài sản này được xác định là “tài sản phạm pháp” mà Sharma thu được trong thời gian công tác. Tài sản đứng tên cá nhân ông ta cũng như người thân, bạn bè và các pháp nhân do ông ta kiểm soát, bao gồm công ty, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Việc tịch thu được thực hiện theo quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002, trong khuôn khổ vụ án liên quan đến việc sở hữu khối tài sản khổng lồ vượt xa nguồn thu hợp pháp.

Trước đó, Sharma từng phủ nhận quyền sở hữu đối với số vàng và tiền mặt bị phát hiện trong một chiếc xe bỏ hoang - tang vật do Cục Thuế thu giữ sau khi tiến hành khám xét nhà ông theo đầu mối từ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống tham nhũng Lokayukta.

Những cá nhân và doanh nghiệp có liên quan bao gồm Sharad Jaiswal, Chetan Singh Gaur, cùng ba công ty là Aviral Building Constructions, Aviral Enterprises và UR Infrastructures.

Trong quá trình điều tra, Cục Thực thi Pháp luật phát hiện số vàng và tiền mặt tịch thu trước đó từ xe Innova của Chetan Singh Gaur thực chất thuộc sở hữu của Sharma.

Vụ việc được khởi tố dựa trên đơn tố cáo của Cảnh sát đặc nhiệm Lokayukta Bhopal theo Luật Phòng chống Tham nhũng năm 1988.

Kết quả điều tra cho thấy Sharma đã dùng tên người thân và cộng sự để mua nhiều bất động sản và tài sản, đồng thời hợp thức hóa tiền phi pháp thông qua các khoản “vay không bảo đảm” từ các nguồn không rõ ràng.

Hiện Sharma cùng Chetan Singh Gaur và Sharad Jaiswal đã bị bắt và đang bị tạm giam chờ xét xử. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng chứa 8,29 crore rupee (khoảng 24 tỷ đồng), thu giữ 14,2 lakh rupee tiền mặt (khoảng 421 triệu đồng) và bạc trị giá 9,17 lakh rupee (khoảng 272 triệu đồng).

Tính đến nay, tổng giá trị tài sản bị tịch thu và phong tỏa trong vụ án này đã lên tới 100,36 crore rupee (hơn 297 tỷ đồng).

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Theo Times of India